嘉義縣精品咖啡赴日本行銷 增進國際曝光度

嘉義縣出產台灣頂尖咖啡，屢獲國內外比賽肯定，為創造更多元行銷管道，縣長翁章梁10月12日將帶領8家縣內咖啡業者前往日本沖繩舉辦風味推廣，將嘉義咖啡推向國際市場。

嘉義縣8家咖啡業者10月12日至15日將前往沖繩在當地PARCO CITY百貨及大拔河祭中RBC文化市集展開咖啡行銷推廣，今天在縣府舉辦行前分享記者會，8家業者沖泡咖啡供與會者試喝，現場充滿濃濃咖啡香。沖繩縣台北事務所長上江洲、代理嘉義咖啡的日本大阪樂達貿易社長賴香奈依也與會。

翁章梁接受媒體聯訪表示，嘉義咖啡擁有豐富的口感和香醇柔和的特色，高品質和獨特風味在台灣及國際上廣受好評，希望通過這次推廣展銷活動，讓更多日本民眾及國際觀光客品嚐嘉義縣獨有的咖啡風味，為嘉義縣咖啡打開日本市場大門。

翁章梁也透露，沖繩大拔河祭中使用的數萬噸稻草繩，也使用到嘉義民雄的稻草。未來將持續探索與日本在農業、觀光與文化領域的合作機會，促進兩地之間經濟與文化聯繫，讓更多消費者認識嘉義的優質農產品。

嘉義縣農業處長許彰敏說，這次到沖繩推廣咖啡的店家有，優遊吧斯瑪翡咖啡莊園、科仔林咖啡莊園、青葉咖啡莊園、晉揚欣茶畝田咖啡莊園、部舞咖啡莊園、福友咖啡莊園、一品咖啡莊園及珍5吉咖啡莊園。

許彰敏盛讚這8家業者是台灣最頂級，涵蓋阿里山鄉、梅山鄉、番路鄉、竹崎鄉及中埔鄉等不同海拔、品種與風味的特色咖啡。