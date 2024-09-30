雲林補助國二男生接種乳突病毒疫苗 意願低衛生局催打氣

雲林縣政府為預防人類乳突病毒引起的口咽癌、頭頸癌、子宮頸癌、肛門癌、陰道癌、外陰癌和菜花等癌症，去年開始，除原有提供國中女生接種9價HPV（人類乳突病毒）疫苗，在台塑相關企業捐贈經費下，同步提供國中男生接種，但男學生接種率不到8成，遠低於女學生逾9成，雲林縣衛生局今到校園宣導，鼓勵男學生踴躍接種。

雲林縣副縣長謝淑亞、雲林縣衛生局長曾春美、台大雲林分院副院長洪健清、台塑企業麥寮管理部副總經理蔡建樑、古坑鄉公所等今天在古坑國中小學發表國二男女生9價人類乳突病毒疫苗接種成果，並藉機向國中男學生宣導接種人類乳突病毒疫苗的好處，鼓勵男學生一同接種，現場也安排診所醫師協助接種。

HPV疫苗預防效果佳，且男女都可接種，但雲林縣去年首度補助國二男學生接種，接種率不如預期，僅79％，今年九月開放接種，初步調查全縣國二男生同意接種率僅77.5%、女學生91.4%，古坑國中二年級男學生25人，僅13人同意接種，接種率52%。

一名不願接種的男學生認為，不覺得自己需要接種HPV疫苗，國二學生謝承哲則在今天記者會上接種疫苗，他相信這支疫苗可以幫助他預防頭頸癌疾病，也是對未來另一半的善意表現，父母也都支持他接種。

2023年雲林縣十大癌症中，口腔癌排名第四、子宮頸癌排名第十位，透過接種HPV疫苗皆可達到預防效果，曾春美表示，在國健署尚未將HPV疫苗列為國中女生公費疫苗前，台塑企業已贊助2.4萬多劑疫苗，提供雲林縣國二女學生接種，去年起則贊助國二男學生接種疫苗。國二男生接種率低可能是因為對HPV疫苗的不認識，誤以為它只對子宮頸癌有效，其實對於男性的頭頸癌、口腔癌，它也是相當有效。

洪健清現場分享，根據世界衛生組織（WHO）推薦，HPV疫苗是很棒的疫苗，防護效期最長，一輩子只要接種一次，且可有效預防頭頸癌、子宮頸癌，預防效果最佳。蔡建樑表示，台塑企業長期支持預防醫學，相信預防勝於治療，呼籲國中男學生不要放棄接種機會。