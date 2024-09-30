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颱風山陀兒來勢洶洶 嘉義縣、嘉義市防颱部署

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
防範山陀兒颱風來襲，嘉義市政府沙包布署防颱準備。圖／嘉義縣政府提供
防範山陀兒颱風來襲，嘉義市政府沙包布署防颱準備。圖／嘉義縣政府提供

中央氣象署於今天凌晨發布山陀兒颱風陸上警報，未來颱風強度有增強且暴風圈有擴大的趨勢，因應颱風可能挾帶的強風與豪雨，市長黃敏惠責成市府團隊總動員強化各項防颱整備作為；嘉義縣政府籲農漁民及作業船隻隨時注意颱風動態並嚴加戒備，做好防颱準備，減少農漁產損失 。

嘉義縣政府提醒，縣內漁業、農業、畜牧及林業等產業，隨時注意最新氣象動態，提早因應及做好防颱準備，休閒農場及休閒農業區加強設施安全檢查及維護工作，落實防颱警急應變整備工作，做好必要疏散避難措施並妥善疏導遊客，以維護安全。

因應山陀兒颱風來襲，嘉義縣災害應變中心今天上午10點三級開設，下午2點縣長翁章梁主持災害應變中心整備會議。

嘉義市長黃敏惠強調，防颱視同作戰，已責成市府各局處分工合作持續強化防颱整備，工務處、建設處、環保局針對易淹水地區加強排水溝巡查以及路樹修剪；衛生局加強宣導防蚊，共同維護市民生命財產安全。籲請市民朋友於颱風來臨前，配合清除住家周邊排水孔或排水格柵的枯枝落葉等雜物，以維持排水暢通。山區活動有一定的危險性，提醒民眾颱風天盡量不出門，切勿前往蘭潭後山、溪邊，避免發生意外。

山陀兒颱風構成威脅，嘉義縣政府籲農漁民做好防颱準備。圖／嘉義縣政府提供
山陀兒颱風構成威脅，嘉義縣政府籲農漁民做好防颱準備。圖／嘉義縣政府提供
防範山陀兒颱風來襲，嘉義市政府準備沙布防颱。圖／嘉義縣政府提供
防範山陀兒颱風來襲，嘉義市政府準備沙布防颱。圖／嘉義縣政府提供
防範山陀兒颱風來襲，嘉義市政府後湖抽水站整備。圖／嘉義縣政府提供
防範山陀兒颱風來襲，嘉義市政府後湖抽水站整備。圖／嘉義縣政府提供
山陀兒颱風預估路徑圖，嘉義市政府呼籲市民做好防颱準備。圖／嘉義縣政府提供
山陀兒颱風預估路徑圖，嘉義市政府呼籲市民做好防颱準備。圖／嘉義縣政府提供
防範山陀兒颱風來襲，嘉義市政府抽水機布署防颱準備。圖／嘉義縣政府提供
防範山陀兒颱風來襲，嘉義市政府抽水機布署防颱準備。圖／嘉義縣政府提供
防範山陀兒颱風來襲，嘉義市政府於嘉義交流道抽水機預布。圖／嘉義縣政府提供
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嘉義 山陀兒颱風

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