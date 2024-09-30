影／台南歸仁市場水患多年 改善工程後又自凱米颱風漏水至今

台南市歸仁公有市場水患問題多年無解，去年發包改善，但自凱米颱風帶來豪雨至今場內不斷漏水，漏水依舊，攤販、買菜民眾怨聲載道。市議員陳皇宇表示，詢問太陽能廠商稱預計10月10日到23日將進場施作頂樓洗孔接管，希望「場外下大雨場內下小雨」的狀況不再發生。

擺攤多年的攤販表示，歸仁市場多年來漏水的狀況一直沒有改善，「場外下大雨場內下小雨」早就習以為常，民眾買菜一不小心還可能滑倒；去年市政府宣稱修改舊有與水孔排水管線，已經完全改善市場漏水的狀況，但自從兩個月前凱米颱風帶來豪雨後，至今場內不斷漏水，到現在還是天天漏水。

陳皇宇表示，去年為攤販爭取市政府市場處委託廠商改善管線排水，但是3樓頂樓積水依舊從建築物縫隙往下滲透到1樓天花板，造成部分攤販一下雨就到處滴水的困境。

他說，雖然凱米颱風過後開協調會的時候廠商承諾在下一個颱風來前會改善，看來目前僅完成頂樓地磚整平及測量水平數據，要找出最適排水點，但還沒有施工完成銑洞配管。

市政府市場處則回應，市場處與太陽能廠商於8月8日討論後，擬定改善歸仁市場屋頂漏水問題處置方式。因近期天候因素致工期稍有延後，於9月1日陸續進場施工中，目前已完成施作地磚整平改善，並於9月15日進場以雷射方式測量水平數據，待確定工程細節後進場施作銑洞製作排水水管工程，市場處會積極請太陽能廠商加快施工。