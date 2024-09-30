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縣市長施政滿意度調查 嘉縣翁章梁獲全國最高分

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
翁章梁表示，未來會更謙卑，更努力，傾聽及貼近民眾需求，帶領嘉義縣大步向前，打造安居樂業生活環境。圖／嘉義縣政府提供
翁章梁表示，未來會更謙卑，更努力，傾聽及貼近民眾需求，帶領嘉義縣大步向前，打造安居樂業生活環境。圖／嘉義縣政府提供

天下雜誌今天公布2024縣市首長施政滿意度結果，嘉義縣長翁章梁蟬聯「標竿組」認證，更獲得84分最高分。翁章梁表示，未來會更謙卑，更努力，傾聽及貼近民眾需求，帶領嘉義縣大步向前，打造安居樂業生活環境。

雜誌總排名第1到5名為「標竿組」、6到11名為「優等組」、12到17名為「佳等組」，18到22名為「衝刺組」；嘉義縣、屏東、台東、雲林、南投、苗栗等農業縣幾乎包辦標竿和優等組。翁章梁繼2023年以79.7分的成績獲選標竿組，今年更獲84分全國最高分。

翁章梁表示，嘉義縣從傳統農業縣轉型為農工大縣，再次躍進成為農工科技大縣，嘉科園區、馬稠後後期、水上南靖、中埔公館、民雄航太及布袋水產加值園區，台積電先進封裝廠（CoWoS）正積極發展。高鐵特區華泰名品城Outlet進駐，未來商業消費、工業科技相輔相成，可望帶來數萬個就業人口。發展無人載具等航太產業，無人機國家隊已成軍，打造Drone Taiwan品牌，成立無人機供應鏈大聯盟。

翁章梁表示， 4年蟬聯食育力五星城市，邁向農工科技大縣的同時，仍謹記農業為嘉義縣根本，積極在校園推動食農教學。也積極推動農業轉型，設立國本學堂培育農民專業技能，透過多元培訓課程，幫助農友掌握最新農業知識和技術，國本學堂已成為專業教育訓練中心，為嘉義縣培養了無數的科技化和現代化農業菁英。

2024縣市長施政滿意度調查結果出爐，嘉義縣長翁章梁獲全國最高分。圖／嘉義縣政府提供
2024縣市長施政滿意度調查結果出爐，嘉義縣長翁章梁獲全國最高分。圖／嘉義縣政府提供
2024縣市長施政滿意度調查結果出爐，嘉義縣長翁章梁獲全國最高分。圖／嘉義縣政府提供
2024縣市長施政滿意度調查結果出爐，嘉義縣長翁章梁獲全國最高分。圖／嘉義縣政府提供

嘉義 天下雜誌 翁章梁

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