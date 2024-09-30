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縣市合作範例 嘉市火化場聯外環狀道第2期工程嘉縣府動土

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
嘉義市火化場聯外道路拓寬及新闢工程第2期動土儀式後合影。記者李宗祐／攝影
嘉義市火化場聯外道路拓寬及新闢工程第2期動土儀式後合影。記者李宗祐／攝影

位於嘉義縣水上鄉嘉義市殯葬園區每到清明節、出殯大日，民眾長年飽受交通壅塞困擾；嘉義縣、嘉義市政府合作向中央爭取經費6億餘元，分3期施作，今天第2期工程由縣長翁章梁主持動土。翁章梁表示，完工後聯外道形成環狀道路分流解決困擾地方多年交通問題。

嘉義市殯葬園區為雲嘉南地區唯一提供殯、殮、火、塔4合一服務，除嘉義縣市外也服務雲林縣、台南市部分，每到清明節、出殯大日，交通壅塞不堪，民眾長年飽受困擾；如何讓到殯葬所的民眾及祭拜、送葬、喪葬禮儀車隊與當地居民分流進出，才能徹底解決問題。

縣長翁章梁表示，前往嘉義縣水上鄉嘉義市殯葬園區，民眾多選擇由台82快速道路經嘉138線進出，因道路狹窄又遇出殯大日常常交通壅塞，造成民眾不便。嘉義縣、嘉義市合作共同積極向中央爭取相關工程經費，拓寬園區內唯一環狀道路，改善當地交通，使當地民眾及出殯儀隊的車輛都能有安全舒適的行車環境。

聯外道路分別由嘉義縣、嘉義市分期執行，嘉義縣政府辦理第1、2期道路拓寬改善，嘉義市政府辦理第3期道路拓寬及新闢工程打通園區道路，相互連接形成環狀線。

第1期工程（嘉138線道路拓寬），從水上鄉忠和國小對面進入的嘉138線，長度923公尺、寬度15公尺，總經費1.06億元，已於2018年完成。

第2期工程，於今天動土路段，從嘉138線岔路往南接火化場，長度730公尺、寛度15公尺，總經費2.01億元。預計2025年底完工。

第3期工程，接續2期終點施作，再回到嘉138線，形成環狀道路動線，長度1547公尺、寬度15公尺，已於今年7月7日由嘉義市政府執行，總經費3.6億元。預計2026年完工。

聯外道路1～3期合計總經費6.67億元，其中嘉義縣政府執行1、2期工程，總經費3億700萬元（行政院補助2億2700萬元、公路局補助6800萬元、縣府負擔1200萬元）。

嘉義市火化場聯外道路拓寬及新闢工程完工後將形成環狀道路有效分流解決困擾地方多年的交通問題。記者李宗祐／攝影
嘉義市火化場聯外道路拓寬及新闢工程完工後將形成環狀道路有效分流解決困擾地方多年的交通問題。記者李宗祐／攝影
嘉義市火化場聯外道路拓寬及新闢工程第2期今天由嘉義縣長翁竟梁（右三）主持動土儀式。記者李宗祐／攝影
嘉義市火化場聯外道路拓寬及新闢工程第2期今天由嘉義縣長翁竟梁（右三）主持動土儀式。記者李宗祐／攝影

嘉義 清明節 翁章梁

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