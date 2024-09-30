縣市合作範例 嘉市火化場聯外環狀道第2期工程嘉縣府動土

位於嘉義縣水上鄉嘉義市殯葬園區每到清明節、出殯大日，民眾長年飽受交通壅塞困擾；嘉義縣、嘉義市政府合作向中央爭取經費6億餘元，分3期施作，今天第2期工程由縣長翁章梁主持動土。翁章梁表示，完工後聯外道形成環狀道路分流解決困擾地方多年交通問題。

嘉義市殯葬園區為雲嘉南地區唯一提供殯、殮、火、塔4合一服務，除嘉義縣市外也服務雲林縣、台南市部分，每到清明節、出殯大日，交通壅塞不堪，民眾長年飽受困擾；如何讓到殯葬所的民眾及祭拜、送葬、喪葬禮儀車隊與當地居民分流進出，才能徹底解決問題。

縣長翁章梁表示，前往嘉義縣水上鄉嘉義市殯葬園區，民眾多選擇由台82快速道路經嘉138線進出，因道路狹窄又遇出殯大日常常交通壅塞，造成民眾不便。嘉義縣、嘉義市合作共同積極向中央爭取相關工程經費，拓寬園區內唯一環狀道路，改善當地交通，使當地民眾及出殯儀隊的車輛都能有安全舒適的行車環境。

聯外道路分別由嘉義縣、嘉義市分期執行，嘉義縣政府辦理第1、2期道路拓寬改善，嘉義市政府辦理第3期道路拓寬及新闢工程打通園區道路，相互連接形成環狀線。

第1期工程（嘉138線道路拓寬），從水上鄉忠和國小對面進入的嘉138線，長度923公尺、寬度15公尺，總經費1.06億元，已於2018年完成。

第2期工程，於今天動土路段，從嘉138線岔路往南接火化場，長度730公尺、寛度15公尺，總經費2.01億元。預計2025年底完工。

第3期工程，接續2期終點施作，再回到嘉138線，形成環狀道路動線，長度1547公尺、寬度15公尺，已於今年7月7日由嘉義市政府執行，總經費3.6億元。預計2026年完工。