快訊

台積電領跌重挫43元 台股殺尾盤下跌598點收22,224點

《國定殺戮日》成真？川普提「超暴力24小時」不受法律制裁打擊犯罪

50歲金城武神隱7年 日媒爆開價2億賣沖繩老家豪宅

嘉義首店「壽司郎垂楊店」今試營運 多重優惠限定開跑

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導
嘉義首間壽司郎「嘉義垂楊店」今起試營運，並推出多項優惠活動。壽司郎/提供
嘉義首間壽司郎「嘉義垂楊店」今起試營運，並推出多項優惠活動。壽司郎/提供

「壽司郎」加速全台展店腳步，繼7月開始陸續開出壽司郎台中新時代店、壽司郎高雄美術館店及壽司郎新北板橋府中店3家門市，9月又將緊鑼密鼓地開設台灣第46號店「壽司郎嘉義垂楊店」，持續往全台50家門市目標邁進。

嘉義首間壽司郎「嘉義垂楊店」展店消息一出即備受矚目。對此，壽司郎推出期間限定優惠餐點，與嘉義顧客一同分享開幕喜悅。9月30日至10月6日推出「極上鮪魚大腹40元」、10月7日至10月13日則推出「鮭魚腹」、「黑糖蜜黃豆粉霜淇淋」，每份只需30元。

為歡慶嘉義首店開幕，同步推出滿額贈活動。9月30日至10月6日試營運期間，只要在壽司郎嘉義垂楊店內用消費並參加社群按讚活動，即可立即享有「內用消費滿300元現折40元」、「滿600元現折80元」的折扣優惠，依此類推；若折扣後的消費金額超過300元，再加碼贈送「40元折價券」1張及「萌抱壽司A4資料夾」1個；超過600元，則贈2張「40元折價券」、「萌抱壽司A4資料夾」2個，依此類推。數量有限贈完為止，

「壽司郎嘉義垂楊店」占地約154坪、提供244個舒適座位，呈現來自日本的店裝風格與氛圍。該店坐落於熱鬧的站前商圈，距離嘉義火車站車程只需約4分鐘，且不定期就推出季節限定新品，將提供給嘉義顧客更豐富多元的用餐選擇。

折價 消費

延伸閱讀

嘉市國際設計論壇 設計大師帶領學員接軌國際走入嘉義

超猛！嘉義「產婆柑仔店」隱身農村 她一生接生7276人

嘉義傳死亡車禍！休旅車駕駛殞命 機車騎士撞護欄驚險倖存

嘉義男遇投資詐騙損失現金、10公斤黃斤逾5千萬 嘉檢起訴3嫌

相關新聞

雲林補助國二男生接種乳突病毒疫苗 意願低衛生局催打氣

雲林縣政府為預防人類乳突病毒引起的口咽癌、頭頸癌、子宮頸癌、肛門癌、陰道癌、外陰癌和菜花等癌症，去年開始，除原有提供國中...

颱風山陀兒來勢洶洶 嘉義縣、嘉義市防颱部署

中央氣象署於今天凌晨發布山陀兒颱風陸上警報，未來颱風強度有增強且暴風圈有擴大的趨勢，因應颱風可能挾帶的強風與豪雨，市長黃...

影／台南歸仁市場水患多年 改善工程後又自凱米颱風漏水至今

台南市歸仁公有市場水患問題多年無解，去年發包改善，但自凱米颱風帶來豪雨至今場內不斷漏水，漏水依舊，攤販、買菜民眾怨聲載道...

縣市長施政滿意度調查 嘉縣翁章梁獲全國最高分

天下雜誌今天公布2024縣市首長施政滿意度結果，嘉義縣長翁章梁蟬聯「標竿組」認證，更獲得84分最高分。翁章梁表示，未來會...

縣市合作範例 嘉市火化場聯外環狀道第2期工程嘉縣府動土

位於嘉義縣水上鄉嘉義市殯葬園區每到清明節、出殯大日，民眾長年飽受交通壅塞困擾；嘉義縣、嘉義市政府合作向中央爭取經費6億餘...

嘉義首店「壽司郎垂楊店」今試營運 多重優惠限定開跑

「壽司郎」加速全台展店腳步，繼7月開始陸續開出壽司郎台中新時代店、壽司郎高雄美術館店及壽司郎新北板橋府中店3家門市，9月...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。