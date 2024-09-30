南科新港社大道每天塞車 台南首處設感應號誌提高車流

台南科學園區周遭迅速發展帶來嚴重車潮及交通壅塞問題，尤其新港社大道尖峰時段被民眾嘲笑是「新港社停車場」。市府推出「立體化橋梁分流左轉新港社大道車行動線」工程，配合「AI輔助車輛辨識建置感應性號誌系統」，即時調控號誌疏解車流。交通局今天公布統計結果：新港社大道進出園區平均車流速度提升兩到三成，「已減輕南科上下班尖峰時間交通壅塞問題」。

交通局長王銘德表示，新港社大道與社內產業道路口是高架路段與平面路段車流匯集路口，高架路段單行2車道，因與平面2車道同時進入南科車流交織，評估後設置高架路段與平面路段專用號誌，並採取高架與平面行向輪放方式疏導，確保兼顧路口安全、高架與平面通行需求。

王銘德指出，新設高架道路開通後，經觀察通勤時間交通狀況，往南科整體尖峰車流壅塞時間已縮短，南科聯絡道車流回堵至北外環端也改善。大台南智慧交通中心監控即時車流，掌握周邊瓶頸路段，以號誌控制、車流導引及機動警力疏導壅塞車流，逐步提升行車速率，讓市民有感。

交通局表示，瓶頸路口交通局評估提出長短期改善方案，短期爭取南科管理局經費，於新港社大道與社內產業道路口建置台南首處感應性號誌系統，7月上線測試即時以AI車流辨識偵測產業道路口有無車輛停等，決定是否給予綠燈秒數，減少車流在路口停等紅燈次數，紓解新港社大道車流。

交通局統計上午尖峰時段社內產業道路開啟綠燈秒數減少約70%、新港社大道進入園區平均車流速度提升23%，下午尖峰社內產業道路開啟綠燈秒數減少約30%、新港社大道離開園區平均車流速度提升30%，顯示改善已有初步成效。