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山陀兒來勢洶洶周二放颱風假？ 黃偉哲：會與高屏同步

聯合報／ 記者萬于甄／台南即時報導
中度颱風山陀兒逐步接近台灣，恐夾帶強風豪雨，台南市政府昨晚成立三級開設，今早針對颱風進行防颱整備會議，由市長黃偉哲主持，針對明天是否要放颱風假，黃偉哲說，今晚會與高、屏共同研議後盡快宣布。圖／南市府提供
中度颱風山陀兒逐步接近台灣，恐夾帶強風豪雨，台南市政府昨晚成立三級開設，今早針對颱風進行防颱整備會議，由市長黃偉哲主持，針對明天是否要放颱風假，黃偉哲說，今晚會與高、屏共同研議後盡快宣布。圖／南市府提供

中度颱風山陀兒逐步接近台灣，恐夾帶強風豪雨，台南市政府昨晚成立三級開設，今早也針對颱風進行防颱整備會議，由市長黃偉哲主持，並要求市府各單位及37區區公所嚴陣以待，同時呼籲市民加強防颱準備，針對明天是否要放颱風假，黃偉哲說，今晚會與高、屏共同研議後宣布。

黃偉哲表示，今年7月凱米颱風造成台南多處淹水及道路中斷狀況的前車之鑑，已要求各單位務必嚴陣以待，對於土石流潛勢區域，請水利局加強土石流監控、區公所隨時注意當地土石滑落及崩塌情形，並應有預防性疏散撤離的準備。

黃偉哲也請消防局必要時，在轄內易淹水潛勢區超前部署，讓警消、義消與民間救難團體等救災人力與船艇，能在災害發生第一時間立即因應處置；工務局、水利局、區公所及其他權管單位則應特別加強樹木固定，避免倒伏，同時妥防水擋板、砂包等提供市民領取；大樓管委會應注意地下停車場入口防水擋板設置，並啟動自主防災社區機制。

黃偉哲強調，面對山陀兒颱風可能帶來致災性風雨，要求各局處單位應記取凱米颱風的缺失逐一改進，加強警戒，此外，有鑑於近期新北市登革熱疫情擴散，在颱風過後，市民務必加強居家周遭環境積水清理、清除登革熱孳生源。

台南市政府表示，呼籲民眾在颱風來襲前，對於私人所屬的廣告招牌、住宅懸掛物、盆栽、屋頂水塔等物，務必加強固定措施，避免受強風豪雨傾倒而發生傷人的意外，民眾也應落實各項防颱準備，颱風期間如有相關災情可撥打119、110或1999進行通報。

台南 山陀兒颱風 颱風假 黃偉哲

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