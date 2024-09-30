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台南設首處感應性號誌 改善南科通勤尖峰交通

中央社／ 台南30日電

南部科學園區台南園區周邊道路通勤尖峰時間車流量大，台南市府除規劃道路及動線改善工程，並在新港社大道與社內產業道路口，建置台南首處感應性號誌系統，測試見成效。

台南市政府交通局長王銘德今天告訴中央社記者，新港社大道與社內產業道路口是高架路段與平面路段車流匯集端路口，高架路段為單行2車道，因與平面2車道同時進入南科園區會有車流交織情形，交通局評估後設置高架路段與平面路段專用號誌，並採取高架與平面行車輪放方式疏導。

王銘德指出，南科聯絡道新設高架道路通車可提供更便捷交通，交通局持續運用智慧科技多面向動態控制策略疏解車流，並透過大台南智慧交通中心監控即時車流狀況，掌握高架道路周邊交通瓶頸路段，以號誌控制、車流導引及機動警力疏導壅塞車流。

他說，經觀察高架道路通車後，瓶頸路口易出現在新港社大道與社內產業道路口，交通局評估後提出長、短期改善方案，短期方案爭取南科管理局經費，於路口建置台南首處感應性號誌系統，已於7月上線測試，即時以AI車流辨識偵測產業道路口有無車輛停等，決定給予綠燈秒數。

王銘德表示，經統計上午尖峰社內產業道路開啟綠燈秒數減少約70%，新港社大道進入園區平均車流速度提升23%；下午尖峰社內產業道路開啟綠燈秒數減少約30%，新港社大道離開園區平均車流速度提升30%，顯示改善已有初步成效。

南科 台南 車道

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