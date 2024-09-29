嘉市光織影舞88萬人次破紀錄 周蕙「約定」閉幕北香湖 明年中秋見

嘉義市光織影舞今晚在美聲歌后周蕙的「約定」歌聲中閉幕，吸引爆滿人潮，也約定明年再相見；嘉義市長黃敏惠表示，16天來吸引破紀錄88萬人次參觀人潮，給市府團隊很大鼓舞，藉由周蕙「約定」歌聲，約定明年中秋節再相見。

黃敏惠表示，2020年光織影舞開始至今邁向第5年，成為嘉義市中秋節重要活動，也成為這個城市的IP，觀光旅遊總會有「中秋節一定要來嘉義市觀賞光織影舞」的話題，16天來，吸引超過88萬人次，超越去年80萬人、打破紀錄，這期間還有因大雨影響暫停演出1天，小小的嘉義市大大的能量，吸引一年比一年還多的人潮；今晚壓軸邀請美聲歌后周蕙，讓最後一晚更是充滿了空靈、傳奇。