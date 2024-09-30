在地學子走尋「香路」 找回雲林土庫絲路

雲林土庫鎮曾是連接彰化鹿港鎮及嘉義、台南地區的交通商貿要道，隨時間推移榮景不再，10名在地青年遍訪鎮區17里，以「香路」為名昨發表土庫意象廊道展。土庫鎮公所指出，期待以新世代視野，重新打開土庫的「文化絲路」。

策展主題以順天宮為主軸，沿著老街輻射記錄餅舖、車鼓陣、油行等古老商行的故事，因有拜拜的香結合老餅鋪的餅香，故取名「香路」，藉文字、圖像構築出老街商鋪繁華的史跡，重塑「塗庫（土庫舊名）」風貌。

土庫位處雲林中心點，曾是雲林農產交易中心，製油、五穀米商林立，更是交通、貿易的必經要道，日治時期鎮區第一市場設立，市場邊的信仰中心順天宮香火鼎盛，帶動連鎖經濟商機，造就不少富商，把土庫帶入最繁華的年代，但1950年後土庫未能隨著轉型，商鎮大城光環逐漸褪色，但至今留存的人文歷史依舊豐碩。

土庫鎮公所集結地方青年啟動文化復興計畫，10名仍在讀大學的在地熱血青年成立「知識青年發展協會」，成員包括義大利籍的郭芷怡；負責人郭冠宏說，大家本著對家鄉熱愛，1年多前展開調查，遍訪17個里的耆老和古蹟、商行找尋故事。

土庫意象廊道展在改建後的第一市場發表亮相，成為市場內常態布置；鎮長陳特凱說，透過在地青年深入了解故鄉的文化、歷史，並以新世代語言轉譯，讓老鎮注入新生能量，展現新風貌。