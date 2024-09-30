台灣設計展倒數 展區工程卻延宕

台灣設計展剩不到1個月將於台南盛大登場，主展區之一百年西市場，周邊街廓整建工程工期一延再延，原定8月完工傳出延至11月，有議員憂心，屆時展區恐與工地併存，「設計展變工地展」，嚴重衝擊觀光。市府回應，不會影響參觀展覽的動線與安全。

市府市場處解釋，近期因大雨、颱風等天候因素影響西市場工程進度，會趕在10月10日前將市場古蹟本體、香蕉倉庫及完成外觀立面的國華街側等展場空間，交由文化局先進行布展，並持續在活動前完成鋪面整備。

2024台灣設計展10月26日至11月10日舉行，主題「是台南，當是未來」，主展區以俗稱大菜市的西市場為主，串聯南美館2館、香蕉倉庫等場域，不過西市場周邊街廓整建工程去年啟動，目前仍進行中，民眾認為工程進度恐趕不上開展，即便趕上也擔憂公共安全問題。

市議員沈震東說，台灣設計展以吃、穿為主題，9個主展區有3個在西市場，但西市場周邊到現在還是施工狀態，且工程更要到11月16日才會完工，屆時台灣設計展早已閉幕，市民擔心以食、衣展出的設計展，卻因為建築周邊交通等住、行問題，拖累台南400壓軸大戲。

沈震東要求市府解釋清楚，為何工程一延再延、難不成設計展開展當下，西市場要以毛胚屋呈現嗎？建議市府應盡快完工，讓設計團隊和攤商朋友能夠妥善規畫攤格位，來到台南的遊客也可享受到市場氛圍、暢遊西市場和西門商場。

文化局回應，台灣設計展主展區之一安排在市定古蹟西市場，將是西市場自2021年4月啟動修復以來首次公開亮相，會與策展團隊透過各項工具與安排，確保參觀民眾有最優質與最安全的觀展體驗，而西市場與周邊機能設施整修工程涉及未來市場使用、攤商回歸等，由市場處負責工程進行，文化局會盡全力配合。