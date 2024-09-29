不用遠赴日本 台南總爺和風文化祭今登場持續至12月

台南麻豆總爺和風文化祭今下午在總爺藝文中心開幕，除安排系列活動走秀，還安排有日本群馬縣傳統工藝特展，遊客不用出國就能欣賞日本精緻工藝特色。

今年是和風文化祭辦理第12年，這次群馬縣總共帶來57件工藝文化作品在總爺藝文中心展出，包括「桐生織和服秀」、「桐生八木節舞蹈」、「沼田老神溫泉大蛇遊行」、「達摩職人實演」等10場演出，高崎達摩彩繪、群馬木芥子彩繪、日本浴衣等6場次體驗，並集結28家台南在地美食與文創業者一同舉辦開幕市集，於9至12月展期間更特別安排2場日本文化體驗、12場假日定點導覽、群馬工藝品意象的戶外裝置等。

2024總爺和風文化祭-群馬縣傳統工藝特展自9月27日起至12月15日，上午9點至下午5點開放參觀，今下午開幕儀式，包括台南市長黃偉哲、日本臺灣交流協會高雄事務所長奧正史(Okumasa Humi)、群馬縣產業經濟部地域企業支援課創作革新室長飯塚良(Iizuka Makoto)，以及市議員陳秋宏等人與會，黃偉哲致贈飯塚良台南的劍獅交趾陶，飯塚良也回贈自性寺燒的馬克杯，象徵雙方友誼長存，黃偉哲等人更頂著大太陽跟日本群馬縣友人一起扛著「沼田老神溫泉大蛇」體驗，其在參加完和風文化祭開幕式遊行後，也將於紅總爺樓展出。

文化局表示，群馬縣蠶絲產業在日本是首屈一指，被喻為「絲綢之鄉」，本次展出桐生織、伊勢崎絣、桐生橫振刺繡、高崎達摩等，均是可彰顯群馬縣精湛技術的工藝品。

此外，著名的藤岡鬼面瓦、迦葉山天狗面具、群馬木芥子、西上州竹皮編、自性寺燒、上州高崎注染手巾、榛名木目人形等工藝品，也非常值得民眾來一探究竟。