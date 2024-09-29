快訊

女大生命喪公車輪下…東海於追思會頒「榮譽畢業證書」 社友為她最後一舞

常和大S放閃 具俊曄無預警關IG帳號！真實內幕曝光了

京華城案多人收押 民眾黨高層憂柯文哲恐不樂觀…黃國昌這麼說

聽新聞
0:00 / 0:00

不用遠赴日本 台南總爺和風文化祭今登場持續至12月

聯合報／ 記者謝進盛／台南即時報導
台南麻豆總爺和風文化祭今下午在總爺藝文中心開幕，市長黃偉哲（中）等人跟日本群馬縣友人一起扛著「沼田老神溫泉大蛇」體驗。記者謝進盛／攝影
台南麻豆總爺和風文化祭今下午在總爺藝文中心開幕，市長黃偉哲（中）等人跟日本群馬縣友人一起扛著「沼田老神溫泉大蛇」體驗。記者謝進盛／攝影

台南麻豆總爺和風文化祭今下午在總爺藝文中心開幕，除安排系列活動走秀，還安排有日本群馬縣傳統工藝特展，遊客不用出國就能欣賞日本精緻工藝特色。

今年是和風文化祭辦理第12年，這次群馬縣總共帶來57件工藝文化作品在總爺藝文中心展出，包括「桐生織和服秀」、「桐生八木節舞蹈」、「沼田老神溫泉大蛇遊行」、「達摩職人實演」等10場演出，高崎達摩彩繪、群馬木芥子彩繪、日本浴衣等6場次體驗，並集結28家台南在地美食與文創業者一同舉辦開幕市集，於9至12月展期間更特別安排2場日本文化體驗、12場假日定點導覽、群馬工藝品意象的戶外裝置等。

2024總爺和風文化祭-群馬縣傳統工藝特展自9月27日起至12月15日，上午9點至下午5點開放參觀，今下午開幕儀式，包括台南市長黃偉哲、日本臺灣交流協會高雄事務所長奧正史(Okumasa Humi)、群馬縣產業經濟部地域企業支援課創作革新室長飯塚良(Iizuka Makoto)，以及市議員陳秋宏等人與會，黃偉哲致贈飯塚良台南的劍獅交趾陶，飯塚良也回贈自性寺燒的馬克杯，象徵雙方友誼長存，黃偉哲等人更頂著大太陽跟日本群馬縣友人一起扛著「沼田老神溫泉大蛇」體驗，其在參加完和風文化祭開幕式遊行後，也將於紅總爺樓展出。

文化局表示，群馬縣蠶絲產業在日本是首屈一指，被喻為「絲綢之鄉」，本次展出桐生織、伊勢崎絣、桐生橫振刺繡、高崎達摩等，均是可彰顯群馬縣精湛技術的工藝品。

此外，著名的藤岡鬼面瓦、迦葉山天狗面具、群馬木芥子、西上州竹皮編、自性寺燒、上州高崎注染手巾、榛名木目人形等工藝品，也非常值得民眾來一探究竟。

同時，首次來台展出「沼田老神溫泉大蛇神輿」是群馬縣以大蛇作為地方守護者及信仰，在台南也有象徵保護家園神靈的蜈蚣陣，不約而同在工藝與信仰均有異曲同工微妙之處。

台南麻豆總爺和風文化祭今下午在總爺藝文中心開幕，台日友人出席擠爆火場。記者謝進盛／攝影
台南麻豆總爺和風文化祭今下午在總爺藝文中心開幕，台日友人出席擠爆火場。記者謝進盛／攝影
台南麻豆總爺和風文化祭今下午在總爺藝文中心開幕，市長黃偉哲（右二）、市議員陳秋宏（右三）等人跟日本群馬縣友人一起扛著「沼田老神溫泉大蛇」體驗。記者謝進盛／攝影
台南麻豆總爺和風文化祭今下午在總爺藝文中心開幕，市長黃偉哲（右二）、市議員陳秋宏（右三）等人跟日本群馬縣友人一起扛著「沼田老神溫泉大蛇」體驗。記者謝進盛／攝影
日本群馬縣傳統工藝特展展至12月15日，圖為高薩達摩系列工藝作品。記者謝進盛／攝影
日本群馬縣傳統工藝特展展至12月15日，圖為高薩達摩系列工藝作品。記者謝進盛／攝影
現場「桐生織和服秀」走秀體驗。記者謝進盛／攝影
現場「桐生織和服秀」走秀體驗。記者謝進盛／攝影
桐生橫振刺繡展現日本精緻工藝特色。記者謝進盛／攝影
桐生橫振刺繡展現日本精緻工藝特色。記者謝進盛／攝影

台南 日本 黃偉哲

延伸閱讀

府城迎媽祖遶境上百神轎6千人參與 少了鞭炮環境提升

台南表揚24對鑽石婚夫妻 見證真愛能相知相守歷久彌新

瑞士台商會拜會黃偉哲 聲援台灣參與WHA

「台南虱目魚文化季」10月5日開鑼 黃偉哲讚：保證一試成主顧

相關新聞

不用遠赴日本 台南總爺和風文化祭今登場持續至12月

台南麻豆總爺和風文化祭今下午在總爺藝文中心開幕，除安排系列活動走秀，還安排有日本群馬縣傳統工藝特展，遊客不用出國就能欣賞...

2024台灣設計展剩不到1個月登場 主展區周邊街廓竟施工中

2024台灣設計展剩不到1個月將在台南盛大登場，主展區之一的西市場古蹟主體雖已完工，但西市場周邊街廓整建工程去年才啟動，...

即時短評／二仁溪大量電子廢棄物…打黑沒假期 汙染零容忍依然如是

二仁溪下游是國內最早受到電子廢棄物汙染的河流，遺憾的是，政府每年投入數百億元治水防洪，但汙染整治總是慢半拍，甚至一拖再拖...

2024乘著海風一起去旅行 雲嘉濱海旅行業簽署合作宣言

秋遊雲嘉濱海，海想遇見你！農業部農村發展及水土保持署南投分署攜手交通部觀光署雲嘉南濱海國家風景區管理處，與口湖鄉金湖休閒...

颱風來襲 阿里山林鐵10月1、2日預警性停駛 遊樂區明休園

據中央氣象署山陀兒颱風推估10月1日、2日影響台灣最為顯著；阿里山林鐵及文資處表示，阿里山林鐵除9月30日阿里山至嘉義列...

行人地獄滾蛋！台江流域社群倡平安走路 規畫水圳環村綠道

為推動友善人行步道網，台南社大台江分校等台江流域社群響應「平安走路許願」行動，利用下班、假日踏查台江社區道路，發現可以沿...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。