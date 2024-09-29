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走過農商繁華的土庫老鎮 10名青年用心找回消失的「絲路」

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林即時報導
土庫鎮青年今天在第一市場舉辦「土庫意象廊道展」，增添老市場古色古香，將成為打卡熱點。記者蔡維斌／攝影
土庫鎮青年今天在第一市場舉辦「土庫意象廊道展」，增添老市場古色古香，將成為打卡熱點。記者蔡維斌／攝影

雲林縣土庫鎮曾是連接彰化鹿港及嘉、南地區的交通商貿要道，隨時間推移榮景不再，但老鎮蘊藏的文化仍未消逝，一群在地青年組成土庫知識青年發展協會，遍訪鎮區17里一點一滴找回早年人文歷史路徑，今天與公所共同發表「土庫意象廊道展」，以宗教朝聖及特色小吃「香氣」的意含，命名為「香路」，重新打開土庫「文化絲路」。

土庫鎮位處雲林中心點，曾是雲林農產交易中心，油車（製油）、五殼米商林立，更是交通、貿易的必經要道，日治時期，鎮區第一市場設立，商賈雲集，尤其市場邊的信仰中心順天宮，香火鼎盛，帶動連鎖經濟商機，造就不少富商，把土庫帶入最繁華的年代。

但好景不常，1950年後隨時代變遷，土庫未能隨著轉型，使商鎮大城光環逐漸褪色，但至今留存的人文歷史依舊豐碩。土庫鎮公所集結地方青年啟動「文化復興」計畫，期以新世代的視野，找回早年的歷史風貌。

10名仍在讀大學的在地熱血青年成立「知識青年發展協會」，一名義大利籍的台義女青郭芷怡也熱心參與，負責人郭冠宏說，大家從小聽聞土庫是雲林一大農商大鎮，大家本著對家鄉熱愛，集結心力約1年多前展開調查，遍訪鎮區17里的地方耆老和古蹟、商行、找尋故事，完成「土庫意象廊道展」，今天在改建後的第一市場正式發表亮相，土庫鎮長陳特凱、代表會主席王錦文、代表謝夙秋及多位地方文史人士到場觀禮。

這項策展主題為土庫「香路」，以順天宮為主軸，沿著老街輻射記錄餅舖、車鼓陣及油行等古老商行的故事，裡頭有拜拜的香結合老餅鋪的餅香，故名為「香路」，藉文字、圖像構築出老街商鋪繁華的史跡，重塑「塗庫」風貌。

鎮長陳特凱表示，透過在地青年深入故鄉的文化、歷史，並以新世代語言轉譯，和大眾對話，讓更多人了解土庫過往背景和光輝年代，讓老鎮注入新生能量，展現新風貌。

曾走過農商繁華年代的土庫老鎮，10名青年說明他們走訪找回土庫消失「絲路」的歷程。記者蔡維斌／攝影
曾走過農商繁華年代的土庫老鎮，10名青年說明他們走訪找回土庫消失「絲路」的歷程。記者蔡維斌／攝影
曾走過農商繁華年代的土庫老鎮，10名青年找回消失的「絲路」，鎮長陳特凱（右）感謝土庫青年的用心。記者蔡維斌／攝影
曾走過農商繁華年代的土庫老鎮，10名青年找回消失的「絲路」，鎮長陳特凱（右）感謝土庫青年的用心。記者蔡維斌／攝影
曾走過農商繁華年代的土庫老鎮，10名青年找回消失的「絲路」，連返鄉的義大利籍的女青年郭芷怡也加入行列（左），鎮長陳特凱（右）感謝土庫青年的用心。記者蔡維斌／攝影
曾走過農商繁華年代的土庫老鎮，10名青年找回消失的「絲路」，連返鄉的義大利籍的女青年郭芷怡也加入行列（左），鎮長陳特凱（右）感謝土庫青年的用心。記者蔡維斌／攝影

老街 雲林 青年

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