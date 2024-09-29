颱風來襲 阿里山林鐵10月1、2日預警性停駛 遊樂區明休園

據中央氣象署山陀兒颱風推估10月1日、2日影響台灣最為顯著；阿里山林鐵及文資處表示，阿里山林鐵除9月30日阿里山至嘉義列車正常營運外，其餘列車預警性停駛；10月1日、2日全部列車停駛。另林務署嘉義分署表示，因應山陀兒颱風來襲，阿里山國家森林遊樂區自明天上午8點起預警性休園。

林鐵及文資處表示，依據中央氣象署預估9月30日清晨發布山陀兒颱風陸上颱風警報，推估10月1日、2日影響台灣最為顯著，由於颱風外圍環流影響，西半部山區風雨將漸趨明顯，可能有大雨或豪雨發生。為維行車安全，阿里山林鐵除9月30日阿里山至嘉義列車正常營運外，其餘列車預警性停駛；10月1日、2日全部列車停駛。

該處表示，後續將視颱風影響狀況，進行路線巡檢確認安全後，另行公告復駛時間。已訂票旅客，可自乘車日起1年內，持車票至林鐵各車站或全台統一超商IBON辦理全額退票。檜意森活村及阿里山林業村將配合嘉義市政府停止上班上課公告休園。

林務署嘉義分署表示，氣象署預報上午已發布山陀兒颱風海上警報，預估明日發布陸上颱風警報，推估10月1日、2日將影響台灣最為顯著，考量阿里山國家森林遊樂區位處偏遠山區，聯外道路遇豪雨恐有落石崩坍疑慮，為嚴加戒備並防範強風豪雨影響山區旅遊安全，因此自明日上午8點起預警性休園，眠月線、台灣一葉蘭自然保留區及嘉義分署所轄步道也暫停開放，如遊樂區位於中央氣象署發布的陸上颱風警報警戒區域範圍，將立即休園，重新開放時間視颱風狀況滾動式調整並再行發布，最新開放情形亦可至台灣山林悠遊網查詢。

另如嘉義縣政府發布停止上班及上課，分署所轄鰲鼓濕地森林園區、觸口自然教育中心同步立即休園。