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行人地獄滾蛋！台江流域社群倡平安走路 規畫水圳環村綠道

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南社大等台江流域社群推動友善人行步道網，透過踏查，規畫海尾水圳環村綠道。圖／台江分校提供
台南社大等台江流域社群推動友善人行步道網，透過踏查，規畫海尾水圳環村綠道。圖／台江分校提供

為推動友善人行步道網，台南社大台江分校等台江流域社群響應「平安走路許願」行動，利用下班、假日踏查台江社區道路，發現可以沿著海尾寮水圳、海尾寮排水線兩側堤岸，規畫2公里的友善行人的綠色步道，今倡議市府、農水署結合社群，公私協力促成海尾水圳環村綠道。

台江分校表示，這條綠色步道串連安吉路人行道、台江文化中心、安南區公所、果菜市場、安慶國小，溪心、海尾、十三佃及草湖寮社區，透過這條步道可走路到台江文化中心散步、看書、看表演，希望公私協力，改善社區友善行人空間，保護學童步行上下學、媽媽推嬰兒車、老人家坐輪椅來台江文化中心，可以平安走路通行的安全友善空間。

台江分校執行長吳茂成說，安南區古稱台江，人口逾20萬，今日的怡安路、海佃路及長溪路，從清朝時期早已開闢，海尾水圳及海尾寮排水線也是上百年的台江歷史水道。台江流域社群教育、文化及社區志工，從今年暑假起踏查台江文化路徑，同時響應「平安走路許願」行動，志工利用下班、假日，分段踏查，規劃台江十六寮環村綠道。

經過數月的踏查，志工發現上百年歷史的海尾水圳線的堤岸可規畫綠道，除保存台江水圳歷史文化，也可以成為沿線社區居民散步運動的綠道，特別是海尾水圳連結海尾寮排水線堤道、安中抽水站，一路接連到安吉路人行道、台江文化中心，全長2公里，在怡安路與安中路擁擠交通空間之外，提供市民一條友善行人綠道。

台南社大等台江流域社群推動友善人行步道網，透過踏查，規畫海尾水圳環村綠道。圖／台江分校提供
台南社大等台江流域社群推動友善人行步道網，透過踏查，規畫海尾水圳環村綠道。圖／台江分校提供
台南社大等台江流域社群推動友善人行步道網，規畫海尾水圳環村綠道。圖／台江分校提供
台南社大等台江流域社群推動友善人行步道網，規畫海尾水圳環村綠道。圖／台江分校提供

人行道 台江 社群

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