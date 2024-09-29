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山上水道博物館「賴清德蘭」引話題 藍綠反應南轅北轍

聯合報／ 記者謝進盛／台南即時報導
台南山上花園水道博物館蘭展「賴清德蘭」引話題，藍綠陣營反應南轅北轍。圖／水道博物館提供
台南山上花園水道博物館蘭展「賴清德蘭」引話題，藍綠陣營反應南轅北轍。圖／水道博物館提供

台南山上花園水道博物館下月迎接5周年館慶將安排蘭展，預估展出500盆，其中以賴清德總統命名的蘭花「賴清德蘭」，藍綠反應南轅北轍，承辦業者蘭科植物園則說，只是單純蘭展吸引更多人來參訪，外界太泛政治化了。

「當然是拍馬屁啊！」身兼國民黨台南市議會黨團發言人的市議員蔡育輝說，賴清德總統在擔任台南市長期間，其實跟蘭花業界關係並不好，甚至還曾意圖將原在後壁舉辦的台灣國際蘭展要改至溪南的仁德舉辦，引發地方抗爭，最後因看民意反撲才喊卡。

這次命名為「賴清德蘭」，尊重培育的當事人，但很難讓外界不會有拍馬屁的聯想。

選區在大新營區的民進黨籍市議員王宣貿則認為，業者已清楚說明，是感念賴清德總統在台南市長任內，積極推動蘭花產業，讓不少花農相當感念。

且一般育出一棵新花需要耗到3至4年，如果等到量化販售約7至8年，過程相當漫長，這些都是賴總統早在當總統前的事，應該是要搞清楚事情的來龍去脈，隨便扣上拍馬屁大帽子太沉重了，也不尊重當事人。

蘭科植物園總經理吳柏昌則說，「賴清德蘭」，屬嘉德麗雅蘭（學名：Cattleya），當初育者就是基於純粹感念賴總統當市長時對蘭花產業的用心、協助，再者這次在水道博物館蘭展，正好也可與台南專區一些特色蘭花搭配，外界真的太泛政治化了。

據知，蘭科植物蘭花中，有命名為「李登輝」、「賴清德」，「李登輝」登錄於2000年、「賴清德蘭」登錄於2012年，還有2017年登錄的「台灣英文」。吳柏昌說，「李登輝」是石斛蘭，秋冬季節開花，花色為黃花紅心，為1999年李登輝在參觀園區之後，主動表示同意命名的品種；「賴清德蘭」是培育者在取得當時擔任台南市長的賴清德同意後命名，冬春開花，黃朵為黃底紅邊，因花色特別，受到歐美市場喜愛；「台灣英文」則是粉色花朵，花期在春天，原本計畫在蔡英文南下參觀時，送給蔡英文當禮物，但後來蔡因故並未成行。

蔡英文 賴清德

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