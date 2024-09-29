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台南古蹟限定零食推新口味 結合在地農產2天賣出800包

聯合報／ 記者萬于甄／台南即時報導
台南古蹟限定零食商品包括成功洋芋片、赤崁魁星餅、至聖點心麵等，近年來成為熱銷神級商品，南市文化局為延長商品話題度，不斷推陳出新，今年利用台農57號地瓜推出「至聖點心麵」地瓜新口味，適逢教師節檔期，2天賣出800多包，銷售再度開出紅盤。圖／南市文化局提供
台南古蹟限定零食商品包括成功洋芋片、赤崁魁星餅、至聖點心麵等，近年來成為熱銷神級商品，南市文化局為延長商品話題度，不斷推陳出新，今年利用台農57號地瓜推出「至聖點心麵」地瓜新口味，適逢教師節檔期，2天賣出800多包，銷售再度開出紅盤。圖／南市文化局提供

台南古蹟限定零食商品包括成功洋芋片、赤崁魁星餅、至聖點心麵，近年來成為熱銷神級商品，南市文化局為延長商品話題度，不斷推陳出新，今年更利用台農57號地瓜，推出「至聖點心麵」地瓜新口味，適逢教師節檔期，2天賣出800多包，銷售再度開出紅盤。

文化局古蹟限定商品至聖點心麵在每逢教師節或考試季前夕，都是極具熱銷的商品之一，此次選用台南在地瓜瓜園出產的台農57號地瓜，研發新口味，獲得許多民眾好評，不少試吃過的遊客都直呼「真的很好吃，也很涮嘴，就怕管不住體重了！」。

文化局表示，至聖點心麵新口味不僅要推廣台南在地優質食材，更透過商品包裝介紹台南重要國定古蹟「台南孔廟」，正面結合孔子圖像及台南孔廟「全臺首學」門額，加上「讀書要多用點心」和「一定要致勝」口號，背面則是《論語‧學而篇》首章佳句，搭配金黃色的包裝背景，表達前途光明燦爛美好的意涵。

文化局也提到，推出地瓜新口味也代表韌性與勤懇特質，象徵莘莘學子在課業上的辛勤研讀與奮戰不懈，希望民眾在品嘗「至聖點心麵」地瓜口味的同時，也能了解學習與師道的美好蘊意。

文化局說，至聖點心麵地瓜口味首批製作4200包，並在赤嵌樓、安平古堡、安平樹屋、延平郡王祠、愛國婦人會館、台南孔廟等處販售，適逢教師節檔期，推出2天來已賣出約2成、800多包，銷售成績不錯，也歡迎有興趣的民眾可掌握台南限定紀念商品最新訊息，踴躍選購。

台南 教師節 點心

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