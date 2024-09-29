二仁溪廢電子汙染整治有望 國發會議紀錄下來就提清理計畫

台南、高雄交界的二仁溪，仍有數萬公噸有毒電子廢棄物躺在溪底數十年，環保局今年已完成試範場址清理計畫，國發會也在日前邀集相關部門開會，擬定方針。環保局表示，等會議記錄下來就會提南市轄管區域清理計畫，並以示範場址為優先。環團要求一次核定，分年編列預算，加速作業。

二仁溪在1970到1980年代台灣經濟起飛時，兩岸廢五金、熔煉業者林立，許多較無價值電子廢棄物丟棄岸邊、河床，時至今日仍有大量電子廢棄物躺在河床、溪底，重金屬溶出，汙染著河川、土壤。20多年來環團不斷訴求早日清除，但仍一拖再拖。南市環保局終於爭取近1千萬元經費，結合工研院採取示範場址清除計畫，以作為後續全面清除的參考和準備。

示範場址清除計畫僅挖300立方尺面積，已趕在今年汛期前完成，並將清除報告送中央，正審核修正中；而國發會也在日前邀集水利署、環管署、南市環保局等相關單位開會，討論二仁溪全面清除電子廢棄物問題。南市環保局以財政困難，建議中央專案編列，經費到位後就會執行清除轄區有電子廢棄物的場址，徹底解決此歷史共業。

二仁溪電子廢棄物場址有4處，台南3處、高雄1處， 經濟部水利署2010年完成調查，廢棄物數量3萬9767公噸，清理經費約14.8億，其中台南場址廢棄物數量約2萬844公噸，清理經費約9.5億；高雄場址廢棄物數量是1萬8923公噸，清理費用約5.3億。

但環管署2022年委請工研院調查，4處場址廢棄物數量1萬4272公噸，清理經費約8.6億。其中台南場址廢棄物數量約1萬606公噸，清理經費約6.5億；高雄3666公噸，清理費用約2.1億。因兩單位調查數據不一樣，未來只有挖下去，才知實際數量，但被認為可能更多。

環團認為，汙染拖了數十年，對環境、居民無法交代，因一次核定，分年編列預算，徹底整治二仁溪汙染，不能再拖了。