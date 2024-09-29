山陀兒颱風來勢洶洶 南市消防人員整備救生器材防範

山陀兒颱風來勢洶洶，中央氣象署已於今天上午8點30分發布海上颱風警報，並預測未來颱風路徑朝台灣東方近海移動的機率較高，周二、周三最接近台灣地區，風雨影響最為顯著。台南市消防局永華等消防分隊員今天中午11點多在隊部發動救生艇引擎，整備救生器材，並請民眾做好防颱準備。

永華消防分隊長陳哲斌和隊員在隊部為救生艇充氣，整備救生器材，包括整理電動救生圈、發電機及移動式幫浦並發動救生艇引擎。陳哲斌說，電動遙控救生圈主要應用水域發生溺水案件時，救援人員能夠快速地掌握黃金救援時刻搭救溺水者，對於民眾從事水域活動的安全與保障，更有助益，也避免救援人員本身陷入危險。

中央氣象署提醒，颱風來襲期間預測將帶來豪雨或大豪雨，易造成部分地區積（淹）水，請針對易淹水災害潛勢區域超前部署抽水機具並彈性調度。並針對山區及海域劃設警戒區域，落實執行管制與勸離措施，貫徹災情查通報作業並掌握應變作為。