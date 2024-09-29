嘉市國際設計論壇 設計大師帶領學員接軌國際走入嘉義
嘉義市政府於嘉義高工舉辦國際設計論壇暨工作坊活動，以視覺、產品及品牌規劃設計3個領域為核心，邀請國際設計大師帶領學員進行設計發想、互動、激盪創意。副市長林瑞表示，凝聚青年設計人才，導入國際資源，讓設計成為嘉義市城市發展催化劑。
2024年「+Design嘉義．夏設計 國際設計論壇暨工作坊」活動於9月27日至29日於嘉義高工辦理，以聯合國宣布的17項2030永續發展目標(SDGs)為主題，以視覺設計、產品設計及品牌規劃設計3個領域為核心，邀請韓國、日本、丹麥3名國際設計大師帶領學員進行設計發想、近距離交流互動，激盪無限創意。有來自北中南學員近300名參與。
副市長林瑞彥分享嘉義市將設計力導入城市治理的政策擘畫，並致贈參與論壇的3名國際講師及嘉義高工校長陳瑞洲感謝狀。
林瑞彥表示，去年+Design嘉義．夏設計國際設計論壇的工作坊著重於「視覺設計、產品設計、品牌設計」3點，今年以「嘉義」為主題，期待設計者們透過工作坊與國際設計大師進行創意交流，打開視野，也感受到不同文化背景間多元的設計思考和豐厚的文化底蘊。
文化局長謝育哲表示，3名國際設計大師分別來自韓國現代設計協會（KECD）會長柳允皓、日本的三星設計株式會社代表三星安澄、北歐設計顧問有限公司的創辦人暨CEO執行長Gideon Loewy。3名講師引進嶄新的國際設計思維及觀點，讓雲嘉南設計學子們與時俱進獲得國際設計潮流與趨勢。方形元設計王景民藝術總監、資深設計師萬芙君及白水設計胡庭耀美術總監擔任協同講師，與國際設計大師一同帶領學員發想設計、創造無限可能。
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