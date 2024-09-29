山陀兒颱風威脅加大 南市盤點這些區域加強戒備

中央氣象署今上午針對山陀兒颱風發布海上警報，預估今深夜發布陸上警報，面對其來勢洶洶，台南市政府繃緊神經，水利局已進一步盤點相關防災作業，全市60座滯洪池已事先洩降，約可增加蓄洪空間約1100萬噸。

水利局指出，目前針對易淹水地區區域排水、雨水下水道及道路側溝清淤工作，及位於低窪地區抽水站及移動式抽水機已完成保養維護及預佈等，全面落實防汛工作。

水利局說明，已27日起進行各項水利設施及在建工程防汛巡查，包括抽水站、滯洪池、移動式抽水機檢查等，其中轄內64座抽水站及495台大型移動式抽水機已完成巡檢、油料補充及試運轉作業，480台抽水機已預先設置於易積淹水地區；1859座水門功能可正常起閉；60座滯洪池也事先洩降，增加蓄洪空間合計約1100萬噸；165條公告區域排水渠道正常。

另水利局也針對幾處易淹水點趕辦完成設施改善工作，如緊急完成北門區蚵寮抽水站及安定區安定抽水站機組設備修繕；鹽水排水、下茄苳排水、海埔排水及六塊寮排水等在建工程，落實工地整備、機具待命及渠道暢通，皆無防洪缺口情形；同時趕辦永康區高速二街及仁德區德糖路新建箱涵工程，提前全線貫通；完成新化區C幹線及永康復華一街分流渠段，可立即發揮分洪成效。