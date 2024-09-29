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新港鄉長飛驒市推廣特產試吃麻油雞 大受日人歡迎

中央社／ 嘉義縣29日電

嘉義新港鄉長葉孟龍27日受邀率公所團隊參加姊妹市日本飛驒市著名祭典「狐狸火祭 」，還在當地道之驛推廣台灣傳統美食麻油雞、行銷新港特產黑麻油，大受日本人喜愛。

新港鄉公所今天發布新聞稿表示，新港鄉與日本岐阜縣飛驒市締結姊妹市已邁入第7年，今年進一步展開貿易交流，葉孟龍27日率領鄉公所團隊抵達飛驒市，行銷新港著名特產杏仁酥、臥香及黑麻油等商品。

葉孟龍表示，昨天至飛驒市神岡地區休息站道之驛進行行銷活動，現場現煮黑麻油雞肉供日本民眾試吃，活動還沒開始，已有聞香而至民眾排隊等待，近200份麻油雞不到1小時就被索取品嚐一空。

除提供試吃麻油雞，也做問卷調查，作為將來行銷方式及口味參考，行銷新港特產跨出成功一步。

葉孟龍說，新港鄉今年7月遭受颱風凱米重創，飛驒市役所及觀光協會主動在日本當地發動募款活動，借由新港鄉公所參訪之際，飛驒市長都竹淳也代表交付募款義援金，非常感恩飛驒市民適時伸出友誼雙手。

新港鄉公所強調，新港與飛驒雖然締結姊妹市僅7年，但從30年前雙方已開始社區營造互訪交流，累積了濃厚情誼。

募款 團隊 日本

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