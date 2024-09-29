不是馬屁是感恩！山上花園水道博物館蘭展出現 「賴清德蘭」

台南山上花園水道博物館下月將迎接5周年館慶，10月10至14日安排逾500盆蘭花展出，特別的是，將展出以賴清德總統命名的蘭花「賴清德蘭」，日來掀起話題。

台南山上花園水道博物館的前身是「台南水道」，開啟供應大台南自來水，迄今102年，占地56公頃，保留完整日治時期淨輸水系統，生態、文史資源豐富，因保存完善，建築結構、機械設備獨特，2019年開園迄今。

今年適逢5周年，配合台南400，將擴大舉辦，首先登場的是蘭花大展，10月10至14日，將有超過500盆蘭花於水道博物館爭豔，特別的是，將展出以總統賴清德命名的蘭花（賴清德蘭）、還有「歸仁11號」、「台南黃金」等蘭種，到時也會盛開，話題十足。

台南市政府文化局表示，蘭展由蘭科植物園與長榮大學共同規畫，展示品種有蝴蝶蘭、嘉德麗亞蘭、仙履蘭、萬代蘭、文心蘭、石斛蘭等各類蘭種；配合台南400，此次蘭展還特別規畫台南專區，展出由台南蘭友培育的歸仁11號、台南黃金等蘭種；其中，最特別的當屬以賴清德總統為名的「賴清德蘭」了。

館方表示，蘭展將以快濾桶室及送出唧筒室為主要展區，讓機械工業風和嬌豔的花朵能激盪出更多不同感受。

蘭科植物園總經理吳柏昌指出，賴清德總統在台南市長任內，積極推動蘭花產業，讓不少花農相當感念，有蘭農花了多年培育一款新蘭種，想要為這段過程留下紀錄，曾向當時的賴市長徵詢是否可否用他的名字來命名，獲首肯後向英國RHS登錄「賴清德蘭」。

吳柏昌表示，蘭花育種者育出新花後，會到英國皇家園藝協會（簡稱RHS,Royal Horticultural Society)做命名登錄，登錄成功後，這棵新花之後量化就是以新的命名在世界各地流通 。育種者一般育出一棵新花需要耗到3至4年，如果等到量化販售約7至8年，過程相當漫長。