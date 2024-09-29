嘉義鐵路高架工程發現番仔交庄遺址

番仔交庄遺址施工中監看採集的橙色夾砂陶片。 圖／ 言古文化考古團隊提供 鐵路高架工程嘉義車站西側限高連續壁地坪降挖工程，鐵道局委託言古文化考古團隊在地表下60至100公分地層，發現陶片等文物遺跡，是嘉義首度發現與「諸羅山社」相關考古遺址，暫訂名稱「番仔交庄遺址」。文化局文資科說，文資委員會勘，因車站還在施工，遺址依舊地名暫訂名稱，文資委員要鐵道局釐清遺址範圍，再依文資法做後續處置。

「C612標工程」進行嘉義車站西側K296+470~540限高連續壁地坪降挖工程，在地表下約60至100公分，發現地層內夾雜出土有橙紅色拍印夾砂陶片、硬陶、瓷片與獸骨等遺留與灰坑遺跡。

考古團隊說，瓷片含17世紀安平壺殘件，及1件17世紀後期日本「有田燒」卡拉克瓷盤殘件。根據出土遺物特徵與組合，陶器特徵與分布在彰雲嘉平原金屬器時代貓兒干（崁頂）文化相仿，約距今800年至400年，出土地點判斷與17世紀紀錄泛稱「諸羅山社」舊址相關。

荷治時期記載嘉義原住民，統一以「諸羅山社」稱呼，相關舊址不只一處，人群來源組成可能也非單一。但就遺址目前採集遺物特徵，至少可晚至17世紀後期明鄭時代，提供連結歷史文獻與考古資料間關鍵性證據。

「番仔交庄遺址」是嘉義第一個具考古證據、與歷史文獻記載的「諸羅山社」相關考古遺址，發現填補嘉市連結史前至歷史初期文化發展層序中的空白，是開啟「諸羅山社」考古學研究另一個新起點。

諸羅山社舊址分布諸羅縣城「西門外」，即現在文化路、北榮街和縱貫線鐵路包圍街廓。諸羅城外北門至西門一帶，有番社厝、番社庄、店仔尾街等聚落，遺址較接近「番仔交庄」聚落，考古學以最小地名命名原則，暫稱「番仔交庄遺址」。