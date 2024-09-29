台南騎樓綠線 違停罰單惹民怨

台南市各區騎樓違停取締標準不一，民怨四起，永康區中華路3個月取締400多件，住戶罰單接到手軟，強烈反彈。里長指2016年賴清德市長任內邀相關單位協調，畫設「綠線」騎樓友善空間，保留1.5公尺供行人通行即可，但現在警方認定要畫設停車格才能停車。

警方指出，除非市府有特別條例，否則接獲檢舉只能依規開單，議員要求市府回歸2016年決議處理，市府允諾召開跨局處會議協調確認執法原則。

議員林燕祝質詢，為解決騎樓亂象，2016年市府由祕書長召開協調會，以「騎樓1.5公尺綠線以外不強制取締」；但永康區中華路檢舉人打110報案，警方依道路交通管理處罰條例開單，有劃設停車格才能停車，造成騎樓停車各區標準不一，引發強烈反彈。

永康區中華里長林再益說，住戶現在每天擔心被罰，有人甚至1天收到5張、7張罰單；住戶也不想違規，無奈找不到停車位，交通部去年函文縣市府研擬騎樓停車配套方案，但市府什麼都不做，住戶怒氣沖天揚言到市府抗議。

市警局交通大隊說，除非市府有特別條例，否則民眾檢舉依道交條例只能開單；永康警分局表示，復興派出所轄區老社區多，世居民眾習慣機車停騎樓，部分新居民無法忍受，常向警方檢舉，有違規警方依法開單告發，部分被檢舉民眾不滿也檢舉附近違停，造成通報取締案件日增，3個月累積超過400件，非警方刻意取締。

議員朱正軒表示，騎樓1.5公尺綠線是艱難現實環境中設法暢通行人空間重要決策，若暢通騎樓1.5公尺且行人步行無虞區域仍持續遭檢舉，是變相利用檢舉制度達某些目的，要求市府依據協議做取締標準，以免民怨炸鍋。

交通局長王銘德說，友善騎樓暢通是工務局畫設，警方依道交條例開單，有縣市以公告路段開放騎樓停車，因涉及住戶意願，台南目前採因地制宜，騎樓停車問題，將請祕書長召開跨局處協調確認一致性原則。