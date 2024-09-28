府城迎媽祖遶境上百神轎6千人參與 少了鞭炮環境提升

祀典大天后宮配合台南建城400年，舉辦睽違6年的台南「府城迎媽祖」遶境活動，有50頂神轎、100個陣頭等超過6000人參與活動，為沿途廟宇宮廟帶來滿滿的人潮，今天上午7點，鎮南媽鑾轎從中西區的大天后宮起駕，由台南市長黃偉哲、前立法院長王金平扶轎，包括立法委員林俊憲，市議周嘉韋、沈震東等均陪同起駕，遶境隊伍綿延不絕，途經43間宮廟，並於今晚返回大天后宮，明天上午7點再次啟程遶境30間宮廟。

台南市民政局表示，今年出陣隊伍皆以台南市宮廟為主，共53間宮廟約號召上百支陣頭一起遶境出巡，遶境路線以半封街的方式，並在美術館前設置神明觀禮台，為遶境陣頭頂禮朝拜，主辦單位奉上紅包、大餅等供品給參與宮廟之神轎，共同祈福並感受傳統文化的魅力。

今天上午7時大天后宮三炮啟程，信徒們恭迎神轎，穿越府城區，敲鑼打鼓展示信仰的力量與團結的精神；遶境期間有鑼仔鼓陣及文武藝陣等表演及音樂演出，增添熱鬧氣氛，讓參與者充分體驗宗教文化。

市長黃偉哲表示，活動籌備時均與各參與宮廟達成協議，需落實宗教優質化政策，遶境途中沿街均有環保志工協助清理路面垃圾，確保道路環境整潔，遶境過程由市府提供環保鞭炮機，以減少傳統鞭炮對環境的影響，希望信徒在慶祝信仰的同時，亦能關注環境保護。

民政局姜淋煌局長指出，本次遶境活動結合民間及市府的力量，包含宮廟志工、警察、義警、義交、後備憲兵弟兄、市府及區公所員工等共計200餘人，藉由各單位互相配合，將整場活動秩序控制得宜，不僅在交通方面將用路影響降至最低，配合稽查小組隨時掌握周遭居民的反映並適時處置，為廟會活動作出最好的典範。

府城迎媽祖的起源可溯自清朝乾隆、嘉慶年間，也是台灣最早的媽祖進香及遶境活動。今年鎮南媽更請來台南市登錄傳統工藝「神明銀帽」保存者的神帽製作師郭春福量身訂作紙帽等，打造出媽祖新氣象。

為期兩天的繞境活動，在公園北路以南、五妃街以北、大同路以西、西和街以東的範圍進行，沿途不少廟宇、民眾擺設香案迎接鑾駕，更有不同的陣頭沿途表演，雖然集中在舊城區，但民眾感受到今年的交通以及少放鞭炮，整體環境都有提升，市區顯得熱鬧滾滾但有秩序。