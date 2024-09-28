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嘉義市古禮祭孔大典登場！民眾大排長龍領智慧糕、筆祈求祝福

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
嘉義市各界紀念大成至聖先師2574周年誕辰釋奠典禮，早上在嘉義公園孔廟舉行，以六佾舞祝壽。圖／嘉市府提供
嘉義市各界紀念大成至聖先師2574周年誕辰釋奠典禮，早上在嘉義公園孔廟舉行，以六佾舞祝壽。圖／嘉市府提供

嘉義市各界紀念大成至聖先師2574周年誕辰釋奠典禮，早上在嘉義公園孔廟舉行，市長黃敏惠擔任正獻官，循古禮祭孔，培養學子尊孔敬師的精神，祭典莊嚴隆重，典禮結束，黃敏惠送智慧糕 (太牢)及智慧筆給參與同學及民眾，象徵祈願智慧增長、學業進步。

祭孔典禮以大羹等古式祭品，並以麵製牛、羊、豬等供品祭拜，鐘鳴鼓聲下揭幕，佾生依序進場，再由禮生行啟扉、啟幃、迎神儀式，在靜謐肅穆氣氛中，引贊導引正獻官及分獻官等人進入大殿，向至聖先師孔子及諸先聖先賢行上香禮、奠帛爵初獻禮，隨後恭讀祝文、行亞獻禮及終獻禮。

儀式在正獻官飲福受胙後，由禮生撤饌、送神，接著由司祝者捧祝文與帛恭送燎所火化，掩幃、闔扉、捲班後禮成。殿內進行三獻禮時，殿外同時鼓樂悠揚，佾生循古禮、遵禮制，以六佾舞祝壽，舉手投足恭謹虔敬，展現對至聖先師孔子讚頌。

黃敏惠擔任正獻官，議會祕書長黃文義、副市長林瑞彥、民政處長林家緯、教育處長郭添財、南興國中校長柯博議、孔子第七十六代嫡傳子孫孔令蘭擔任分獻官，警察局長沈炳信擔任糾儀官，各機關學校代表、地方仕紳等擔任陪祭官，典禮莊嚴隆重。

東吳高職學生擔任禮生、南興國中學生擔任佾生，經老師指導，帶給學生不同學習及表演經歷，嘉市童軍會出動各校童軍團及社區童軍團共105人，協助維持典禮秩序及分裝祀禮。嘉義國中學生楊雅晴分享，典禮使用樂器少見到，透過祭典開拓眼界是難忘特別體驗；南興國中學生吳念恩說，六佾舞練習過程辛苦，但和同學同練習前一晚留宿學校，同心協力為祭孔典禮努力，難得的經歷感受團隊精神與努力的喜悅。

嘉義市各界紀念大成至聖先師2574周年誕辰釋奠典禮，早上在嘉義公園孔廟舉行。圖／嘉市府提供
嘉義市各界紀念大成至聖先師2574周年誕辰釋奠典禮，早上在嘉義公園孔廟舉行。圖／嘉市府提供
嘉義市各界紀念大成至聖先師2574周年誕辰釋奠典禮，早上在嘉義公園孔廟舉行，典禮結束，市長黃敏惠擔任正獻官。圖／嘉市府提供
嘉義市各界紀念大成至聖先師2574周年誕辰釋奠典禮，早上在嘉義公園孔廟舉行，典禮結束，市長黃敏惠擔任正獻官。圖／嘉市府提供
嘉義市各界紀念大成至聖先師2574周年誕辰釋奠典禮，早上在嘉義公園孔廟舉行，市長黃敏惠送智慧糕 (太牢)及智慧筆給參與同學及民眾。圖／嘉市府提供
嘉義市各界紀念大成至聖先師2574周年誕辰釋奠典禮，早上在嘉義公園孔廟舉行，市長黃敏惠送智慧糕 (太牢)及智慧筆給參與同學及民眾。圖／嘉市府提供
嘉義市各界紀念大成至聖先師2574周年誕辰釋奠典禮，早上在嘉義公園孔廟舉行，典禮結束，參與祭典市長黃敏惠等人合照紀念。圖／嘉市府提供
嘉義市各界紀念大成至聖先師2574周年誕辰釋奠典禮，早上在嘉義公園孔廟舉行，典禮結束，參與祭典市長黃敏惠等人合照紀念。圖／嘉市府提供

嘉義 孔子 童軍 黃敏惠

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