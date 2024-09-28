雲嘉南好時光靚市集 34家微創商家展現多元就業培力成果

勞動部勞動力發展署雲嘉南分署今天在藍晒圖文創園區舉辦「好時光靚市集」活動，邀集34家分署輔導的雲嘉南地區具社會企業潛力的非營利組織與微型創業店家設攤展售地方美食、農特產品與文創商品，並安排表演、抽獎活動與DIY手作體驗，吸引不少民眾參與，也讓更多人了解雲嘉南在地特色。

雲嘉南分署副分署長許慧香今天出席活動支持，她說，這場一年一度的市集活動，為勞動部推動多元培力就業計畫與微型創業鳳凰貸款的成果展現，為讓民眾了解非營利組織深耕社區邁向永續發展的努力過程，透過多元培力計畫補助人力經費，協助發展在地特色產業，至今該計畫已補助雲嘉南地區2000個就業方案，創造不少中高齡、二度就業婦女等逾1萬3200個就業機會，也吸引青年願意返鄉深耕地方，活絡世代連結。

許慧香以台南市赤嵌朋派商圈發展協會為例指出，該協會從藝術與文化角度切入，希望重現過往獨有的「赤嵌家聚」文化，於是透過辦桌形式讓參與民眾瞭解商圈特色美食，另也規劃導覽走讀與手作體驗工作坊等活動，帶領民眾走進府城舊街區，重新認識赤崁文化的古與今。

還有雲林縣青創樂活推展協會利用雲林口湖鄉青蚶村的國小廢棄校園，發揮創意，舉辦「永續餐桌」、「無具野炊」等體驗遊程活動，一步步將廢棄校園場域打造成「永續口湖海口基地」，每到假日總是吸引眾多遊客參與，也讓青蚶社區翻轉，為社區活化找到另一條路，這些都是導入多元培力計畫成功的案例。

許慧香鼓勵中高齡民眾與婦女朋友投入微型創業，勞動部提供低利貸款與輔導資源一路相伴，3年來已協助超過350位民眾創業當老闆，她也在市集現場呼籲民眾以行動支持購買在地優質商品，讓善的循環延續，藉此創造更多工作機會，讓更多人願意留鄉打拼。