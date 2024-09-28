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罰單接到手軟…台南違停取締標準不一 住戶停車被開逾400張罰單

聯合報／ 記者吳淑玲周宗禎／台南即時報導
台南市府2016年曾協調騎樓若劃有騎樓1.5公尺綠線，且不妨害行人通行者，暫不予取締，但永康區中華路住戶在住家前停車，卻屢被開罰單，民怨炸鍋。圖／台南市議員朱正軒提供
台南市府2016年曾協調騎樓若劃有騎樓1.5公尺綠線，且不妨害行人通行者，暫不予取締，但永康區中華路住戶在住家前停車，卻屢被開罰單，民怨炸鍋。圖／台南市議員朱正軒提供

台南市各區騎樓違停取締標準不一，民怨四起，永康區中華路3個月取締400多件，住戶罰單接到手軟，強烈反彈，里長指2016年賴清德在市長任內邀相關單位協調，劃設「綠線」騎樓友善空間，保留1.5公尺供行人通行即可，但現在警方認定要劃設停車格才能停車；警方指出，除非市府有特別條例，否則接獲檢舉只能依規開單，議員要求市府回歸2016年的決議處理，市府允諾召開跨局處會議協調確認執法原則。

市議員林燕祝在議會質詢指出，為解決騎樓亂象，2016年市府由祕書長召開協調會，以「騎樓1.5公尺綠線以外不強制取締」；但永康區中華路檢舉人打110報案，警方依「道路交通管理處罰條例」規定開單，有劃設停車格才能停車，造成騎樓停車各區標準不一，引發強烈反彈。

永康區中華里長林再益也說，住戶現在每天擔心被開罰，有人甚至一天收到5張、7張罰單；住戶也不想違規，無奈找不到停車位，交通部去年也函文給各縣市政府研擬騎樓停車配套方案，但市府什麼都不做，住戶怒氣沖天揚言到市政府抗議。

市警局交大說，除非市府有特別條例，否則民眾檢舉依道交條例只能開單；永康分局表示，復興派出所轄區老社區多，世居民眾習慣機車停騎樓，部分新居民無法忍受，經常向警方檢舉，有違規警方依法必須開單告發，部分被檢舉的民眾不滿也檢舉附近違停，造成通報取締案件日增，三個月累積超過400件，並非警方刻意取締。

市議員朱正軒表示，騎樓1.5公尺綠線是在艱難現實環境中設法暢通行人空間的重要決策，若已暢通騎樓1.5公尺且行人步行無虞的區域仍持續遭檢舉，變相是利用檢舉制度來達成某些目的，要求市府團隊依據協議做為取締標準，以免民怨加倍炸鍋。

交通局長王銘德說，友善騎樓暢通是工務局劃設，警方是依據道交條例開單，有縣市以公告路段開放騎樓停車，因涉及住戶個人意願，台南市目前採因地制宜，對於騎樓停車問題，將請祕書長召開跨局處協調確認一致性原則。

為了騎樓停車開單爭議，台南市議員林燕祝日前邀集市府和警局到現場會勘，住戶紛紛出來表達不滿，但問題仍無解。圖／台南市議員林燕祝提供
為了騎樓停車開單爭議，台南市議員林燕祝日前邀集市府和警局到現場會勘，住戶紛紛出來表達不滿，但問題仍無解。圖／台南市議員林燕祝提供
為了騎樓停車開單爭議，台南市議員林燕祝日前邀集市府和警局到現場會勘，住戶紛紛出來表達不滿，但問題仍無解。圖／台南市議員林燕祝提供
為了騎樓停車開單爭議，台南市議員林燕祝日前邀集市府和警局到現場會勘，住戶紛紛出來表達不滿，但問題仍無解。圖／台南市議員林燕祝提供

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