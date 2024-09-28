永不放棄的精神！全國500名脊髓損傷者齊聚台南運動競賽

第21屆全國脊髓損傷者運動會今天在台南市進學國小登場，此次首度在台南市舉辦，台南市政府韓榮華參事代表市長黃偉哲到場參與，今年賽事計有全國來自各地共500位脊髓損傷者響應參加，台南市政府在經費及場地及交通接駁等全力支持，期透過賽事讓更多人看到脊髓損傷者的努力及成就。

運動員宣誓代表是來自台南佳里區的楊伊宸，她也是今年巴黎帕運的國手。楊伊宸早年因意外成為脊髓損傷者，她無法接受並時常感到憂鬱與挫折，直到朋友鼓勵她參加羽球運動，讓她漸漸發現自己的潛力，在她的努力不懈下，最終成為羽球國手，代表台灣參與國際賽事。

另位來自台南的廖永琮是桌球選手，他過去因跳水受傷而導致脊髓損傷，初時四肢癱瘓，無法自主行動，讓他對未來感到非常徬徨無助，在台南市脊髓損傷者協會及桃園潛能發展中心協助下，他不僅擔任身障同儕訪視員，提供傷友心理支持，積極參與運動賽事，看到自己更多的可能。

台南市府表示，感謝中華民國脊髓損傷者聯合會舉辦這項深具意義的體育活動，參加選手都是來自全國各地脊髓損傷者，透過運動賽事，讓脊髓損傷者走出家門，實踐身心障礙者權利公約(CRPD)社會參與之精神，讓身心障礙者能夠享有與他人平等的生活機會和尊嚴，除促進其社會參與外，也展現台南的支持與關愛。

脊髓損傷者聯合會理事長張木藤表示，此次活動由脊髓損傷者聯合會及脊髓損傷社福基金會共同主辦，譲運動會自96年開辦以來，參與人數從900人增加到1700人，感謝台南市府各局處積極配合辦理，提供經費、志工招募、交通接送、場地租借等協助。

社會局長盧禹璁表示，台南南已設置59處輔具服務站，布建數量全國第一，並成立「無障礙設施檢視工作小組」，由身權委員組成工作小組進行無障礙檢視。此外，也推動脊髓損傷者護理包服務，根據每位傷友的需求客製化所需物資，為身障朋友及其家庭創造更包容和支持的社會環境。