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超猛！嘉義「產婆柑仔店」隱身農村 她一生接生7276人

聯合報／ 記者黃于凡／嘉義即時報導
嘉義縣竹崎鄉立發柑仔店老闆娘許林春蘭曾接生7276名新生兒，阿茂嫂接生的婦人與孩子們今天舉手互動。圖／林鐵及文資處提供
嘉義縣竹崎鄉立發柑仔店老闆娘許林春蘭曾接生7276名新生兒，阿茂嫂接生的婦人與孩子們今天舉手互動。圖／林鐵及文資處提供

嘉義縣竹崎鄉鹿麻產火車站附近有間立發柑仔店，早期老闆娘阿茂嫂曾幫許多村民接生，又被稱為「產婆柑仔店」，「被阿茂嫂接生」成為在地鹿滿人的共同回憶，去年阿茂嫂離世令人不捨，鹿滿社區與阿里山青年大使今起舉辦時光分享會，在柑仔店分享7276個感人故事。

林鐵及文資處表示，鹿麻產火車站旁有間立發柑仔店，這是一間特殊的柑仔店，過去柑仔店老闆娘許林春蘭阿嬤，曾接生7276名新生兒，接生人數是鹿現在滿總人口的4.5倍，因而有「產婆柑仔店」之稱，竹崎鹿滿居民生活共同點，大家都會說「我也是阿茂嫂接生的」。

「我們一家都是阿嬤接生的，包括我的先生、我的四個孩子！」林盧芙蓉說，生產後阿嬤會端上一碗「麻油雞蛋湯」，溫溫熱熱帶著濃濃的麻油香氣，至今仍然記憶猶新，雖然阿嬤去年離世了，但她永遠記得阿嬤會親切叫她「阿蓉」，還會唱日文歌跟她分享喜悅。

阿里山青年大使介紹，立發柑仔店是鹿滿人心中的百貨公司，即使現在便利商店相當普及，但鹿滿仍是沒有便利商店的小村莊，在柑仔店內除能購買民生必需品，更提供無價溫度與日常閒聊，產婆阿嬤熱心助人個性，是產婆柑仔店重要招牌，鹿滿人都會牢記這分情感。

林鐵及文資處表示，嘉義縣竹崎鄉鹿麻產火車站是大阪式全檜木車站，曾是阿里山林鐵北門至竹崎間重要通勤車站，與居民生活關係緊密，1983年火車停止靠站而落沒，目前積極整修車站與周圍環境，期待遊客來感受小站溫度，走進充滿故事的鹿滿社區。

林鐵及文資處也說，林鐵沿線社區擁有許多動人的故事，在地居民與阿里山青年大使協力在產婆柑仔店開展，道出暖暖的記憶溫度，即起展至12月31日止，早上8點至下午4點開放自由參觀，也可預約阿里山青年大使導覽，預約連結 https://reurl.cc/ZV8kmM。

嘉義縣竹崎鄉立發柑仔店老闆娘許林春蘭曾接生7276名新生兒，鹿滿村長林添居今天分享對她的感恩。圖／林鐵及文資處提供
嘉義縣竹崎鄉立發柑仔店老闆娘許林春蘭曾接生7276名新生兒，鹿滿村長林添居今天分享對她的感恩。圖／林鐵及文資處提供
嘉義縣竹崎鄉立發柑仔店時光分享會今起展至年底，林鐵及文資處秘書林其德分享鹿麻產車站周邊有許多人文故事。圖／林鐵及文資處提供
嘉義縣竹崎鄉立發柑仔店時光分享會今起展至年底，林鐵及文資處秘書林其德分享鹿麻產車站周邊有許多人文故事。圖／林鐵及文資處提供
嘉義縣竹崎鄉立發柑仔店老闆娘許林春蘭曾接生7276名新生兒，被她接生是當地人的共同記憶。圖／林鐵及文資處提供
嘉義縣竹崎鄉立發柑仔店老闆娘許林春蘭曾接生7276名新生兒，被她接生是當地人的共同記憶。圖／林鐵及文資處提供
嘉義縣竹崎鄉立發柑仔店老闆娘許林春蘭有當時難得的助產士證照，曾為村裏接生7276名新生兒。圖／林鐵及文資處提供
嘉義縣竹崎鄉立發柑仔店老闆娘許林春蘭有當時難得的助產士證照，曾為村裏接生7276名新生兒。圖／林鐵及文資處提供

嘉義 接生 火車站 阿嬤

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