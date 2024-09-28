超猛！嘉義「產婆柑仔店」隱身農村 她一生接生7276人

嘉義縣竹崎鄉鹿麻產火車站附近有間立發柑仔店，早期老闆娘阿茂嫂曾幫許多村民接生，又被稱為「產婆柑仔店」，「被阿茂嫂接生」成為在地鹿滿人的共同回憶，去年阿茂嫂離世令人不捨，鹿滿社區與阿里山青年大使今起舉辦時光分享會，在柑仔店分享7276個感人故事。

林鐵及文資處表示，鹿麻產火車站旁有間立發柑仔店，這是一間特殊的柑仔店，過去柑仔店老闆娘許林春蘭阿嬤，曾接生7276名新生兒，接生人數是鹿現在滿總人口的4.5倍，因而有「產婆柑仔店」之稱，竹崎鹿滿居民生活共同點，大家都會說「我也是阿茂嫂接生的」。

「我們一家都是阿嬤接生的，包括我的先生、我的四個孩子！」林盧芙蓉說，生產後阿嬤會端上一碗「麻油雞蛋湯」，溫溫熱熱帶著濃濃的麻油香氣，至今仍然記憶猶新，雖然阿嬤去年離世了，但她永遠記得阿嬤會親切叫她「阿蓉」，還會唱日文歌跟她分享喜悅。

阿里山青年大使介紹，立發柑仔店是鹿滿人心中的百貨公司，即使現在便利商店相當普及，但鹿滿仍是沒有便利商店的小村莊，在柑仔店內除能購買民生必需品，更提供無價溫度與日常閒聊，產婆阿嬤熱心助人個性，是產婆柑仔店重要招牌，鹿滿人都會牢記這分情感。

林鐵及文資處表示，嘉義縣竹崎鄉鹿麻產火車站是大阪式全檜木車站，曾是阿里山林鐵北門至竹崎間重要通勤車站，與居民生活關係緊密，1983年火車停止靠站而落沒，目前積極整修車站與周圍環境，期待遊客來感受小站溫度，走進充滿故事的鹿滿社區。