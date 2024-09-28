校園汙水排放校外側溝孳生蚊蠅被詬病 雲林推學校汙水接管工程

雲林縣去年登革熱疫情嚴重，因校園汙水直接排放到校外側溝，周邊溝渠蚊蠅孳生問題受到關注，為改善蚊蠅孳生問題，縣府今年推動學校汙水接管工程，由斗六市的雲林國小、鎮西國小率先施作，預計今年底完工，後續將視成效逐年編列經費施作。

雲林縣目前僅斗六市、虎尾高鐵特定區完成汙水下水道系統建置，北港、虎尾主次幹管已埋設完成，現正興建水資源回收中心，預計2027年底完工，包括學校、市場、機管、軍事及一般用戶都要自行接管，目前斗六市一般用戶納管率57%，其餘用戶未接管多數是因建築老舊，或不願拆除既有建築。

水利處長許宏博表示，機關、學校若要接管要自行編經費，雲林縣僅雲林縣後備指揮部已納管，憲兵指揮部雲林憲兵隊預計今年底前完成納管，其他都未納管，校園汙水則直接排放到校外側溝，不僅容易有臭味，且易孳生蚊蠅，去年登革熱疫情爆發時，縣長張麗善認為應盡速接管排到汙水下水道，不僅更有效處理汙水，也能減少環境汙染。

經調查學校意願及現場評估，選定斗六地區雲林國中、鎮西國小率先施作，主要工程有用戶推管工程105.6公尺、用戶連接管614.2公尺及其他附屬設施，經費1500萬元，7月中旬開工至今，已完成70%，預計年底可完工，許宏博表示，後續將視成效持續編列經費施作。