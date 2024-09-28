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台南表揚24對鑽石婚夫妻 見證真愛能相知相守歷久彌新
台南市政府今天在新營民治市政中心舉辦「鑽石婚夫妻表揚活動」，市長黃偉哲祝賀、贈匾到場24對鑽石婚夫妻「為相知相守的神仙伴侶獻上祝福、見證歷久彌新、得來不易的愛情」。
活動由享樂樂團小提琴表演開場，黃偉哲與社會局長盧禹璁、最長婚齡69年的賴其訓阿公、賴陳阿玉阿嬤一同啟動代表禮鑽甲子的鑽石魔球，象徵每對夫妻對婚姻忠貞不移的愛情。
社會局在現場準備中國傳統婚禮配件如頭紗、扇子等供鑽石婚家庭自行搭配拍照，不時帶來歡聲笑語，活動最後也準備幸福大摸彩，黃偉哲抽出首獎金戒指，讓中獎的阿公阿嬤為對方戴上金戒指，重溫結婚時愛的誓言，現場浪漫氣氛帶到最高點。熱烈的氣氛，讓黃偉哲感動加碼送出3包3千元紅包，祝福所有鑽石婚阿公阿嬤愛情長長久久，引來一陣歡呼。
黃偉哲表示，今年台南有27對夫妻被提報鑽石婚，令人羨慕，每對在結婚時都說要恩愛一輩子，但是能夠真正攜手走過60年婚姻，甚至更長的，其實非常不容易，因此在這溫馨的時刻，要特別祝福所有接受鑽石婚表揚的夫妻，和所有到場的朋友，珍惜身邊的另一半，執子之手，與子偕老，這不僅結婚的誓言，也是每個人一生努力追求的最高幸福。
市府社會局表示，台南市65歲以上突破35萬人，為迎接超高齡社會來臨，台南市將在地安老放在政策首位，更希望長者能健康活躍樂齡，而未來也將堅定推動各項老人福利政策，持續用最好的服務，全面照顧每一位老人，讓台南成為真正高齡友善的宜居城市。
社會局表示，台南市全面布建並深化長照2.0服務，已是六都第一，在重陽敬老月也規畫一系列精彩活動，有青銀電影同樂會、健康活力動起來等主題講座，更有展現南市長者學習成果的學苑成果發表會，「以具體作為與行動向長者展現最大的關懷與照顧，真正落實幸福溫暖大台南願景」。
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