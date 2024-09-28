快訊

金龍風暴重打炒房！解析房貸現況 2類人免驚

遺憾巧合！麥教授「和鄧不利多同天過世」 哈利、妙麗痛別導師：偉大有了真實定義

工研院長又獲延任掀茶壺風暴 「非他不可」背後為了誰

聽新聞
0:00 / 0:00

台南表揚24對鑽石婚夫妻 見證真愛能相知相守歷久彌新

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導
台南表揚24對鑽石婚夫妻，市長黃偉哲見證真愛能相知相守歷久彌新。圖／台南市政府提供
台南表揚24對鑽石婚夫妻，市長黃偉哲見證真愛能相知相守歷久彌新。圖／台南市政府提供

台南市政府今天在新營民治市政中心舉辦「鑽石婚夫妻表揚活動」，市長黃偉哲祝賀、贈匾到場24對鑽石婚夫妻「為相知相守的神仙伴侶獻上祝福、見證歷久彌新、得來不易的愛情」。

活動由享樂樂團小提琴表演開場，黃偉哲與社會局長盧禹璁、最長婚齡69年的賴其訓阿公、賴陳阿玉阿嬤一同啟動代表禮鑽甲子的鑽石魔球，象徵每對夫妻對婚姻忠貞不移的愛情。

社會局在現場準備中國傳統婚禮配件如頭紗、扇子等供鑽石婚家庭自行搭配拍照，不時帶來歡聲笑語，活動最後也準備幸福大摸彩，黃偉哲抽出首獎金戒指，讓中獎的阿公阿嬤為對方戴上金戒指，重溫結婚時愛的誓言，現場浪漫氣氛帶到最高點。熱烈的氣氛，讓黃偉哲感動加碼送出3包3千元紅包，祝福所有鑽石婚阿公阿嬤愛情長長久久，引來一陣歡呼。

黃偉哲表示，今年台南有27對夫妻被提報鑽石婚，令人羨慕，每對在結婚時都說要恩愛一輩子，但是能夠真正攜手走過60年婚姻，甚至更長的，其實非常不容易，因此在這溫馨的時刻，要特別祝福所有接受鑽石婚表揚的夫妻，和所有到場的朋友，珍惜身邊的另一半，執子之手，與子偕老，這不僅結婚的誓言，也是每個人一生努力追求的最高幸福。

市府社會局表示，台南市65歲以上突破35萬人，為迎接超高齡社會來臨，台南市將在地安老放在政策首位，更希望長者能健康活躍樂齡，而未來也將堅定推動各項老人福利政策，持續用最好的服務，全面照顧每一位老人，讓台南成為真正高齡友善的宜居城市。

社會局表示，台南市全面布建並深化長照2.0服務，已是六都第一，在重陽敬老月也規畫一系列精彩活動，有青銀電影同樂會、健康活力動起來等主題講座，更有展現南市長者學習成果的學苑成果發表會，「以具體作為與行動向長者展現最大的關懷與照顧，真正落實幸福溫暖大台南願景」。

台南表揚24對鑽石婚夫妻，市長黃偉哲見證真愛能相知相守歷久彌新。圖／台南市政府提供
台南表揚24對鑽石婚夫妻，市長黃偉哲見證真愛能相知相守歷久彌新。圖／台南市政府提供
台南表揚24對鑽石婚夫妻，市長黃偉哲見證真愛能相知相守歷久彌新。圖／台南市政府提供
台南表揚24對鑽石婚夫妻，市長黃偉哲見證真愛能相知相守歷久彌新。圖／台南市政府提供
台南表揚24對鑽石婚夫妻，市長黃偉哲見證真愛能相知相守歷久彌新。圖／台南市政府提供
台南表揚24對鑽石婚夫妻，市長黃偉哲見證真愛能相知相守歷久彌新。圖／台南市政府提供
台南表揚24對鑽石婚夫妻，市長黃偉哲見證真愛能相知相守歷久彌新。圖／台南市政府提供
台南表揚24對鑽石婚夫妻，市長黃偉哲見證真愛能相知相守歷久彌新。圖／台南市政府提供
台南表揚24對鑽石婚夫妻，市長黃偉哲見證真愛能相知相守歷久彌新。圖／台南市政府提供
台南表揚24對鑽石婚夫妻，市長黃偉哲見證真愛能相知相守歷久彌新。圖／台南市政府提供

台南 鑽石 黃偉哲

延伸閱讀

今教師節全台首學台南孔廟古禮祭孔 學子不敢拔牛智慧毛可摸頭耳

日本著名溫泉勝地大分縣別府市 包機直航訪台南開啟交流

2024台南鱻漁產業文化節 10/19將軍漁港登場

瑞士台商會拜會黃偉哲 聲援台灣參與WHA

相關新聞

嘉義鐵路高架工程重大考古發現 暫訂「番仔交庄遺址」

嘉市鐵路高架工程「C612標嘉北高架車站、嘉義高架車站及北回歸線車站工程」，進行嘉義車站西側K296+470~540限高...

校園汙水排放校外側溝孳生蚊蠅被詬病 雲林推學校汙水接管工程

雲林縣去年登革熱疫情嚴重，因校園汙水直接排放到校外側溝，周邊溝渠蚊蠅孳生問題受到關注，為改善蚊蠅孳生問題，縣府今年推動學...

台南表揚24對鑽石婚夫妻 見證真愛能相知相守歷久彌新

台南市政府今天在新營民治市政中心舉辦「鑽石婚夫妻表揚活動」，市長黃偉哲祝賀、贈匾到場24對鑽石婚夫妻「為相知相守的神仙伴...

「嘉義美物圖鑑」獲好評 黃敏惠帶路走讀舊城區體驗8大特色

嘉義市工策會去年舉辦「嘉義美街圖鑑」獲好評得獎，今年再延續「美」的品牌精神，昨晚市長黃敏惠在嘉邑城隍廟宣布，「嘉義美物圖...

打造全台首座「無藥而癒」森林浴場 雲林與韓國攜手合作

近年森林療癒受到關注，雲林縣在古坑鄉草嶺地區打造森林療癒基地也引起國際注目，縣府昨獲邀參加在韓國榮州市舉辦的「白頭大干區...

颱風山陀兒生成...嘉南區憂凱米災情重現 五河分署啟動防汛整備

7月底強颱凱米為嘉南區帶來逾千毫米雨量，造成水利署第五分署轄管八掌溪畔嘉南地區洪水災情，嘉南交界台鐵八掌溪路基淘空，交通...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。