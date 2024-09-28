「嘉義美物圖鑑」獲好評 黃敏惠帶路走讀舊城區體驗8大特色

嘉義市工策會去年舉辦「嘉義美街圖鑑」獲好評得獎，今年再延續「美」的品牌精神，昨晚市長黃敏惠在嘉邑城隍廟宣布，「嘉義美物圖鑑」10月回歸，帶領市府團隊邀請議員等來賓，夜覽走讀城隍廟、雙忠廟、東市場及勝安堂百草舖等串聯店家，體驗舊街區夜間之美，邀請全國遊客來嘉感受小城風格及人文魅力。

今年「嘉義美物圖鑑」延續數位應用，活動內容設計更有溫度感，串聯20間店家推出集章刊物，遊客掃描刊物QRcode體驗線上運勢指南，介紹店家「物件」行銷商品資訊。活動邀請弘義燈籠師傅鄒弘義手繪燈籠，以「橘燈籠運動」推出消費集章贈禮帶動店家共榮、共好！計畫內容還有竹編燈籠、薰香藥包、城隍廟展區、懸浮投影、夜覽走讀等8個特色，創造遊客來嘉新體驗。

黃敏惠說，去年「嘉義美街圖鑑」串聯店家讓民眾走訪好店，尋訪舊城並創造美好新回憶，獲得第11屆台灣景觀大獎「溝通傳播類傑出獎」及2023台灣設計BEST 100「年度概念展演活動」。今年延續好評，再度以「美」為品牌，推出嘉義美物圖鑑，「讓美不再只是形容詞，而是把美看成動詞」，由市府帶領、產業店家協力，透過設計整合、科技創新引領遊客走訪嘉義市蘭井街一帶的街區、店家，看見信仰、店家間新舊文化的傳承。

黃敏惠表示，活動選定蘭井街一帶原因，源自街區「紅毛井」，紅毛井又名蘭井，推測荷西時期1657年至1661年間荷蘭人開鑿。蘭井街一帶是舊城信仰、民生、商業核心區，鄰近城隍廟、雙忠廟、東市場及勝安堂百草舖等。街區建築經「舊屋力」、「老屋卸妝」、「嘉有木屋」計劃整修後，晚間點亮燈光形成特色街道。