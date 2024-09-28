打造全台首座「無藥而癒」森林浴場 雲林與韓國攜手合作

近年森林療癒受到關注，雲林縣在古坑鄉草嶺地區打造森林療癒基地也引起國際注目，縣府昨獲邀參加在韓國榮州市舉辦的「白頭大干區森林療癒研討會」，並與國立忠南大學農業科學研究所森林療癒推廣中心簽署台韓森林療癒合作備忘錄，未來雙方將在森林療癒與精準醫學領域深度合作，打造全台第一座精準醫學森林療癒基地。

雲林縣4年前在草嶺石壁地區打造的竹創森園區是國內少見的森林療癒基地，台大實驗林團隊曾在此調研，認為森林療癒對身心健康有正面影響，並取得世界竹地標國際認證，為推動該基地成為精準醫學的驗證場域，縣長張麗善率團隊參加南韓白頭大干區森林療癒研討會，並參訪韓國國家森林療癒中心、森林福利院等機構，了解森林療癒如何協助弱勢團體及森林療癒師的培養。

韓國國立忠南大學農業科學研究所森林療癒推廣中心研究團隊對草嶺石壁森林療癒基地有高度研究興趣，縣長張麗善與該院院長朴範鎮簽署雙方合作備忘錄（MOU），張麗善表示，現代醫學最關注的壓力症候、心臟血管、呼吸道等身心疾病，在具療癒性的森林場域可以自然療法為基礎的精準醫學達到預防性功效，她希望將雲林縣草嶺石壁森林療癒基地打造為具備推動精準醫學的驗證場域，提昇至國際合作示範場域，運用基地精準醫學的潛能，打造「無藥而癒的森林浴場」。