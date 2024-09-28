颱風山陀兒生成...嘉南區憂凱米災情重現 五河分署啟動防汛整備

7月底強颱凱米為嘉南區帶來逾千毫米雨量，造成水利署第五分署轄管八掌溪畔嘉南地區洪水災情，嘉南交界台鐵八掌溪路基淘空，交通中斷，災後2個月，五河分署加強八掌溪、赤蘭溪、白水溪等河道整理疏濬量河道疏濬，完成搶險工程，因應颱風山陀兒生成威脅，五河分署不敢輕忽，啟動防汛整備，抗澇大作戰。

五河分署說，凱米颱風後立即啟動八掌溪第一階段緊急河道整理工程，拓寬八掌溪瓶頸段深槽，9月中旬順利完成執行90萬方疏濬量；第二階段9月下旬陸續開工，主要針對第一階段範圍內橋梁上下游灘地降挖、調整偏心流路，今年底預計可再完成110萬方疏濬量，讓八掌溪主河槽流路更通暢，大幅降低兩岸溢淹的風險。

五河分署8月下旬完成轄區內凱米颱風後搶修險工程，另於轄區內易淹水地區及各防汛熱點預布移動式抽水機，完成油料補給及功能檢視、確認，預為針對抽水站、水門及在建工程防汛整備進行全面檢視，另就凱米颱風致災區加強監測以提前因應，力求多一分準備，少一分災害。

另，五河分署與轄區雲嘉南縣市政府密切聯繫，提醒轄區縣市政府加強滯洪池管理，將滯洪池提前放空至低水位，預留充足的滯洪空間，為了將至的大雨做好準備，積極整合各類防災資源，結合水患自主防災社區及防汛志工，建立巡查機制，提升災情回報及應變處置的即時性。