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今教師節全台首學台南孔廟古禮祭孔 學子不敢拔牛智慧毛可摸頭耳

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
祭孔大典後循安排拔智慧毛（牛毛）活動，民間認為可以增長智慧，保佑學子的求學之路，民眾踴躍參與。圖／台南市政府提供
祭孔大典後循安排拔智慧毛（牛毛）活動，民間認為可以增長智慧，保佑學子的求學之路，民眾踴躍參與。圖／台南市政府提供

全台首學台南孔廟秋祭大成至聖先師孔子釋奠典禮，今天教師節清晨5時於孔廟大成殿舉行，是全國唯一仍維持古禮，以牛、羊、豬3牲「太牢」祭祀，由台南市長兼孔廟文化基金會董事長黃偉哲擔任正獻官，祭典結束後，開放觀禮民眾進入大成殿「拔牛毛」求智慧。

拔牛毛象徵求取聰明智慧、耳聰目明，民俗認為文聖享用過的牛隻身上之毛可以增長智慧，保佑學子的求學之路，也成了台南祭孔特有傳統活動，孔廟解說人員說，不敢拔牛毛的人，可以摸摸牛頭、牛耳朵，「摸頭獨占鰲頭，摸耳朵乖巧聽話」。

黃偉哲表示，在孔廟舉辦釋奠典禮是台南的傳統，台南市是文化古都，祭孔儀式彰顯台南市以文化立市，不忘傳統並展望未來。今年也正好是台南400年，台南將立基於傳統文化，搭配先進科技與新時代思維，開創下一個輝煌的400年。

典禮全程歷時約1小時，忠義國小表演六佾舞的佾生團隊，以成書院負責祭孔典禮音樂的演奏人員，和許多觀禮的民眾，在天未亮的時刻，均安靜的在大成殿外等待典禮開始，5點時許在雅樂和六佾舞的演出下典禮開始，過程莊重肅穆。

另崇聖祠祭典於今天上午4點20分起舉行，由台南市政府副市長葉澤山擔任正獻官，分獻官由東區復興國小老師李慧慧及東區東光國小老師陳展興擔任。

台南市113年度秋祭大成至聖先師孔子釋奠典禮，今天清晨5時於孔廟大成殿舉行，許多民眾前往觀禮。圖／台南市政府提供
台南市113年度秋祭大成至聖先師孔子釋奠典禮，今天清晨5時於孔廟大成殿舉行，許多民眾前往觀禮。圖／台南市政府提供
台南市113年度秋祭大成至聖先師孔子釋奠典禮，今天清晨5時於孔廟大成殿舉行。圖／台南市政府提供
台南市113年度秋祭大成至聖先師孔子釋奠典禮，今天清晨5時於孔廟大成殿舉行。圖／台南市政府提供
忠義國小表演六佾舞的佾生團隊。圖／台南市政府提供
忠義國小表演六佾舞的佾生團隊。圖／台南市政府提供
台南市長兼孔廟文化基金會董事長黃偉哲擔任正獻官。圖／台南市政府提供
台南市長兼孔廟文化基金會董事長黃偉哲擔任正獻官。圖／台南市政府提供
台南市長兼孔廟文化基金會董事長黃偉哲擔任正獻官。圖／台南市政府提供
台南市長兼孔廟文化基金會董事長黃偉哲擔任正獻官。圖／台南市政府提供

台南 孔廟 教師 黃偉哲

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