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嘉義鐵路高架工程重大考古發現 暫訂「番仔交庄遺址」

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
番仔交庄遺址出土遺物狀況 。圖／ 言古文化考古團隊提供
番仔交庄遺址出土遺物狀況 。圖／ 言古文化考古團隊提供

嘉市鐵路高架工程「C612標嘉北高架車站、嘉義高架車站及北回歸線車站工程」，進行嘉義車站西側K296+470~540限高連續壁地坪降挖工程，鐵道局委託人類學博士顏廷伃帶領的言古文化考古團隊，在地表下約當60至100公分，發現地層內夾雜出土有橙紅色拍印夾砂陶片、硬陶、瓷片與獸骨等遺留與灰坑遺跡，是嘉義首度發現與「諸羅山社」相關考古遺址，暫訂名稱為番仔交庄遺址。

嘉市文化局文資科說，接獲考古團隊通報，已請文資委員會勘，因目前高架車站還在施工、考古文物隊還在挖掘，「番仔交庄遺址」是依舊地名由考古人員暫訂名稱，文資委員要鐵道局委託考古團隊釐清遺址範圍，再依文資法做後續處置。

考古團隊說，出土瓷片包含17世紀常見安平壺殘件，以及1件17世紀後期日本「有田燒」卡拉克瓷盤殘件。根據出土遺物特徵與組合，陶器特徵與分布於彰雲嘉平原地區金屬器時代的貓兒干（崁頂）文化相仿，年代約當在距今800年至400年，就出土地點，判斷應與17世紀紀錄泛稱「諸羅山社」舊址相關。

考古團隊說，荷治時期記載嘉義原住民，統一以「諸羅山社」稱呼，因此判斷該稱謂可能是荷蘭人對特定地域原住民部落泛稱，「諸羅山社」相關舊址應該不僅只一處，人群來源組成可能也非單一。但就遺址目前採集遺物特徵，至少可晚至17世紀後期明鄭時代，可說提供了連結歷史文獻與考古資料間關鍵性的證據。

「番仔交庄遺址」是嘉義地區第一個具有考古證據、與歷史文獻記載的「諸羅山社」相關考古遺址，其發現填補嘉市連結史前至歷史初期文化發展層序中的空白，是未來開啟「諸羅山社」考古學研究的另一個新的起點。

根據嘉義古地名與口傳資料，諸羅山社舊址主要分布諸羅縣城「西門外」，包括現在文化路、北榮街和縱貫線鐵路包圍街廓。參酌繪製於日治時代明治28年（1895）「嘉義之戰鬥圖」，顯示當時諸羅城外北門至西門一帶，分別散布有番社厝、番社庄、店仔尾街等聚落，遺址位置雖近鄰縱貫線鐵路，但較接近「番仔交庄」聚落，因此就考古學以最小地名命名原則，暫稱遺址為「番仔交庄遺址」。

嘉義車站基地東側出土的史前文化層與地層堆積。圖／ 言古文化考古團隊提供
嘉義車站基地東側出土的史前文化層與地層堆積。圖／ 言古文化考古團隊提供
遺址套繪明治28年（1895）的《嘉義之戰鬥圖》位置圖 。 圖／ 言古文化考古團隊提供
遺址套繪明治28年（1895）的《嘉義之戰鬥圖》位置圖 。 圖／ 言古文化考古團隊提供
番仔交庄遺址施工中監看採集的17世紀卡拉克瓷片。圖／ 言古文化考古團隊提供
番仔交庄遺址施工中監看採集的17世紀卡拉克瓷片。圖／ 言古文化考古團隊提供
番仔交庄遺址施工中監看採集之橙色夾砂陶片。 圖／ 言古文化考古團隊提供
番仔交庄遺址施工中監看採集之橙色夾砂陶片。 圖／ 言古文化考古團隊提供

嘉義 考古 遺址

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