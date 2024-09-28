南市圖105歲館慶今明辦特色市集 還有好書分享交換

慶祝台南市立圖書館「開館105年」，台南永康大東橋商圈邀請10家台南青農、上百家台南特色攤位，今明兩天下午兩點到晚上八點在南市圖永康總館公園及東橋八街、九路辦「有何不可」市集野餐趴、ESG環保手作活動，歡迎民眾參加。

市圖明天還要舉辦「BOOK能的任務」105歲館慶系列活動。除邀請多位說書人辦「BOOK多聞」現場分享好書，號召實體書店加入「非買BOOK!」好書市集，更徵求讀者共同參與「非換BOOK!」好書交換活動，促進書籍資源流通與利用。

明天市圖還有市政府警察局的「歹路BOOK行」小小警察體驗，OPEN將、芝麻街夥伴快閃見面會活動。相關活動資訊公告南市圖官網、粉絲專頁。

市圖表示，「BOOK多聞」說書人好書分享活動，邀請雙修體育、心理系的臨床心理師張榮斌解析國內各大圖書館預約數居高不下的暢銷書「老公怎麼不去死」受歡迎之處。博客來暢銷作家李勛分享近來熱門的投資話題，並推薦理財相關書籍供理財菜鳥參考。

逗點文創結社總編輯陳夏民推薦眾多出版相關書單，帶領讀者一窺不為人知的出版幕後秘辛。登山旅遊作家山女孩KIT帶來新作「腹語山」，用文字帶領讀者身如其境，領略群山的故事。