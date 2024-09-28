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因應高科技布局 嘉科評估擴建

聯合報／ 記者魯永明黃于凡／嘉義報導

台積電因應AI晶片需求旺盛，在嘉科園區興建2座CoWoS先進封裝廠，日夜趕工中，為因應高科技廠商產業布局需求，國家科學及技術委員會南部科學園區管理局啟動嘉科園區擴建評估，12日在官網公布擴建案資訊，為期1個月，徵求民眾意見；縣府及在地太保市公所都表達歡迎，太保市長鄭淑分希望做好環評及交通，避免衝擊地方環境。

南科管理局說，台灣需維持半導體產業AI晶片研發製造關鍵戰略地位，2022年行政院核定嘉科園區，公共工程施工中，提供廠商同步建廠，規畫引進「精準健康」、「智慧載具」、「智慧農業」及「新興科技」等重點產業，並有台積電2座CoWoS先進封裝廠。

園區擴建產業定位：高速寬頻網路（B5G、6G）、人工智慧、資安科技、異質封裝、淨零及量子等新興科技為主要產業核心。擴建園區鄰近高鐵站，結合園區、在地產業及周邊高鐵特定區、縣治特區，達到「園市合一」，完善整體生活機能，吸引高科技產業和人才進駐。

南科管理局表示，計畫範圍將配合產業需求，框定合適範圍面積擴建開發；用地向台糖租地。擴建開發後容納更多就業人口，因應新增交通，將協調交通部與縣府強化與高鐵站交通接駁，優化鄰近交通路網：台18線、台37線、縣道168線等，確保整體路網、大眾運輸系統及停車供給能有效支援。

因應新增水電及汙水處理等，將協調經濟部水利署、台水及台電進行資源及供給設施盤點，以嘉科園區公共設施優先整合運用，協調內政部及縣府進行替代水源評估供給。擴建園區資訊上網徵求民眾意見，公告期滿30日後辦理後續事宜。縣府說，園區大多台糖太保農場公有地，共逾300公頃，目前使用不到一半，足敷擴建需求，會配合擴建。

南科 台積電 高鐵

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台積電先進封裝廠進駐 嘉科園區擬擴建公開徵求意見中

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