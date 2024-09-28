巨業加入台南公車惹議 市府釋疑

台南市交通局為提振台南公車搭乘率，辦理市區公車路網重整計畫，依都會公車、生活公車、厝邊公車分級規畫19條路線，其中巨業公司取得9條路線經營籌備權，預計年底前首批路線通車上路，議員指日前發生台中巨業司機撞死女大生，許多黑歷史被起底，令鄉親害怕；交通局說台中巨業因之前經營不善，已被ibus集團併購，現在來投標的巨業是由ibus經營，屬不同團隊。

議會昨天進行交通局業務質詢，議員李宗霖說，交通局進行市區公車路網重整計畫，引進統聯和巨業兩家客運公司，其中巨業取得9條路線經營籌備權，預計年底前首批路線通車上路，但連日來巨業被起底，過去5年共造成2死、另有69件受傷事故，數據驚人，要求嚴格落實公車營運與服務評鑑，並定期追蹤考核，避免憾事發生。

交通局長王銘德說，台中巨業因之前經營不善，已被ibus集團併購，現在來台南投標巨業是由ibus經營，屬不同團隊。

公共運輸處處長吳俁之回應，不管是哪一家業者在台南經營市區客運皆以高標準約束並督導。新引進的巨業客運已被ibus集團併購，和已在大台南公車營運多年，一直表現優良的漢程客運是同一團隊。

議員郭鴻儀要求，提高公車搭乘率是培養未來捷運人口，在交通尖峰、上下學時間，應彈性增加班次；議員朱正軒則建議推出「台南公車日」，全線免費搭乘公車，養成市民使用公共運輸的習慣。

交通局表示，先前受疫情影響造成公車運量縮減，已逐漸恢復，「台南公車日」將評估可行性方案，市區公車已重整為都會公車、生活公車、厝邊公車，並引進統聯、巨業2家客運加入營業，並以9人座汽車、小巴等來行駛公車路線，解決公車司機荒，提高公車班次密集度。