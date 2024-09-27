台南高鐵特區超美建案接待中心 正式亮相
台南高鐵特區內最近出現一棟造型獨特的玻璃屋，純白的屋頂加上前後通透的透明玻璃建築十分具現代感，許多民眾好奇以為是新開的網美咖啡館，原來這是南部某建商耗資六千多萬的建案接待中心，今天特地舉辦「開箱全台高鐵特區最美藝術建築」記者會，正式公開這座名為「坐忘林幾何館」的超美接待中心，希望讓來參觀的民眾在樹林中「坐」下，並「忘」卻世間煩憂的情境。
在AI風潮推波助瀾下，台南高鐵特區最近吸引越來越多建商搶進推案，清景麟集團旗下的福裕（4513）今天正式公開「坐忘林」大樓建案，鎖定台南科技人，耗資6千多萬元的接待中心，在高鐵大道與高鐵7路，四面臨路，坐擁2萬多坪林蔭綠地，窗邊即可眺望萬坪森森綠景。
福裕事業副董事長董上裕表示，建案命名為「坐忘林」的靈感，源於「坐禪」，意在讓人能在大自然的樹林中「坐」下，並「忘」卻世間煩憂，達到身心合一的和諧境界。「坐忘林」寓意靜坐沉心、忘卻俗世喧囂，營造一片高鐵繁華靜域的難得之地。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言