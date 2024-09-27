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暌違6年 府城迎媽祖28、29日登場舊城區估湧6千人
台南大天后宮暌違6年舉辦府城迎媽祖，將在周末9月28、29日連續二天登場，範圍集中在中西區、北區及南區等觀光景點集中區域，預估帶來大量人潮及車潮，市府各單位已妥為規畫減少交通衝擊、慎防脫序行為，歡迎各地民眾一同參與這場宗教與文化饗宴。
市長黃偉哲表示，今年又逢台南400，市府以辦喜事的心情全力協助府城迎媽祖盛會，市府團隊及廟方事前已積極協調，活動2日將協助維持秩序、交通管制，並宣導減少燃放鞭炮，確保活動順利進行，市民及遊客均能安心、舒適地參與。
大天后宮迎媽祖遶境預估有50頂神轎、100個陣頭等共逾6000人，28日上午7時從大天后宮啟程，從民族路牌樓出發遶境，沿途經過開隆宮等43間寺廟，並在忠義路行經觀禮台，晚間返回大天后宮，29日上午7時再從大天后宮啟程遶境大觀音亭祀典興濟宮等30間寺廟。
為因應周末觀光人流及遶境人潮，市府團隊半個月前就和廟方針對交通問題事先討論規劃，請廟方增派交通志工引導隊伍，活動前一週更邀集民政、警政、環保、消防及交通等單位召開協調會，和廟方約法三章，規範燃放鞭炮時間、地點及數量，宣導使用環保鞭炮機。
民政局長姜淋煌指出，本次遶境主要在舊城區，部分路線途經狹小巷弄，難免造成交通壅塞，市府團隊組成稽察小組因應，後備憲兵弟兄也於重要交通節點協助指揮，神轎上則裝載GPS定位系統，以利追蹤遶境隊伍動態，即時排除突發狀況，呼籲各參與陣頭遵守市府宗教優質化各項規範，也歡迎各地朋友週末來臺南迎媽祖保平安、享美食踅府城。
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