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台南48處交通違規科技執法奏效 預定11月30日新增20處

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導
台南市交大指出，這次規畫新增20處地點，是分析易肇事路段相關數據，並參酌違規態樣及道路順暢程度據以建置，目前已進入建設階段，預計年底啟用。圖／交大提供
台南市交大指出，這次規畫新增20處地點，是分析易肇事路段相關數據，並參酌違規態樣及道路順暢程度據以建置，目前已進入建設階段，預計年底啟用。圖／交大提供

台南市建置啟用交通違規科技執法地點計有48處，台南市警局交通警察大隊統計，今年1月至8月，較去年同期的交通事故件數，傷亡類案件減少171件。交大分析轄內易肇事路段及易壅塞處所與重要幹道，預計11月30日在永康等8區新增20處科技執法地點，全天候維護重點路段交通秩序。

據統計，台南市建置啟用交通違規科技執法地點計有48處，其中又以北區中華北路與觀海橋路口取締不先駛入外側車道違規右轉6959件、永康區中華路與中華西街口取締直行車占用最內側轉彎專用車道違規4060件，以及歸仁區高鐵台南站U型車道違規停車3773件等3處名列前3名。

交大表示，統計48處科技執法路口，今年1月至8月與去年同期交通事故件數，傷亡類案件減少171件，顯示在市府各交通團隊的努力下，略收事故防制成效。

因此，交大分析轄內易肇事路段及易壅塞處所與重要幹道的交通狀況，預計於今年11月30日新增20處科技執法地點，包括永康5處、北區及南區各4處、東區及安南區各2處、中西、善化及新市區各1處，重點取締項目則以「車輛行經路口不停讓行人」及「不依車道行駛」為主。

交大指出，這次規畫新增20處地點，是分析易肇事路段相關數據，並參酌違規態樣及道路順暢程度據以建置，目前已進入建設階段，預計年底啟用。

交大強調，正式執法前展開為期2個月的宣導期，俾使駕駛人習慣建置後的交通環境，此外，考量歸仁區高鐵台南站U型車道自實施科技執法後，載客秩序漸有改善，惟出、入口及周邊部分路段尚有違規停車影響通行情形，將規畫評估後續更新及擴充該路段違規停車偵測設備。

台南 科技執法 車道

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