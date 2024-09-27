聽新聞
0:00 / 0:00
九崴電廠進駐樹谷園區引發反彈 南市經發局回應了
九崴電力公司於台南規畫設立燃氣發電場，台南市政府經發局表示，尊重國家能源政策，也尊重廠商場域選擇，但電廠設置事關居民健康及地區環境議題，目前九崴公司相關規畫尚無核定，將持續請九崴公司善盡地方溝通事宜。
經發局長林榮川表示，國際大廠超微、美光、台積電近期陸續投資台南，強化台南位於台灣半導體產業「矽盾」核心角色，基於整體城市與產業發展用電需求，擴大AI及半導體聚落能量，強化提升台南自主發電有其必要性，市府將持續請九崴公司善盡地方溝通事宜。
經發局說，九崴公司相關規畫尚無核定。未來相關環評承諾、環境監測、敦親睦鄰等，廠商均確實調查規劃，確保未來環評審查、監督管理能被落實。有關燃氣電廠電業籌設部分，依電業法規定，籌設計畫係由經濟部能源署審查且需經環境部環評審查通過。
此外，本案規畫進駐樹谷園區也需辦理園區環境差異分析、出流水管制、開發計畫變更等嚴謹審查作業，目前市府尚未啟動，呼籲九崴公司應加強與地方之溝通，通盤調查環境影響數據，提出更良善的對策，化解民眾疑慮。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言