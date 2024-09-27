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最軟一塊？廠商去庫存員工遭殃 非經常性薪資14年來最大衰退

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九崴電廠進駐樹谷園區引發反彈 南市經發局回應了

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導

九崴電力公司於台南規畫設立燃氣發電場，台南市政府經發局表示，尊重國家能源政策，也尊重廠商場域選擇，但電廠設置事關居民健康及地區環境議題，目前九崴公司相關規畫尚無核定，將持續請九崴公司善盡地方溝通事宜。

經發局長林榮川表示，國際大廠超微、美光、台積電近期陸續投資台南，強化台南位於台灣半導體產業「矽盾」核心角色，基於整體城市與產業發展用電需求，擴大AI及半導體聚落能量，強化提升台南自主發電有其必要性，市府將持續請九崴公司善盡地方溝通事宜。

經發局說，九崴公司相關規畫尚無核定。未來相關環評承諾、環境監測、敦親睦鄰等，廠商均確實調查規劃，確保未來環評審查、監督管理能被落實。有關燃氣電廠電業籌設部分，依電業法規定，籌設計畫係由經濟部能源署審查且需經環境部環評審查通過。

此外，本案規畫進駐樹谷園區也需辦理園區環境差異分析、出流水管制、開發計畫變更等嚴謹審查作業，目前市府尚未啟動，呼籲九崴公司應加強與地方之溝通，通盤調查環境影響數據，提出更良善的對策，化解民眾疑慮。

台南 溝通 環評

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