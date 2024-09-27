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雲林烏龍蕉進軍韓國 張麗善：力促農產品進入國際

中央社／ 雲林縣27日電
雲林縣長張麗善。聯合報系記者蔡維斌／翻攝
雲林縣長張麗善。聯合報系記者蔡維斌／翻攝

6公噸雲林烏龍蕉近日將上架韓國主要連鎖超市，雲林縣長張麗善昨天拜會韓國世界超市會長Yang Yeon-ju，希望推動雲林縣農產品持續進入韓國市場，並加強雙方在貿易和經濟領域的合作。

張麗善24日率團到韓國和日本參訪，昨天一行人到韓國世界超市，預告雲林出產的烏龍蕉近日將上架。

張麗善表示，雲林是農業大縣，不僅是台灣的糧倉，也是畜產及蔬果中心；因擁有獨特的氣候與土壤條件，培育出的香蕉，香甜可口，受到國內外消費者的喜愛。

張麗善說，雲林所生產的烏龍蕉口感Q、香味濃、體型小，過去以內銷為主，曾外銷日本品質受到肯定，今年透過貿易商媒合，促成雲林香蕉上架到韓國的世界超市22間分店，首批外銷6公噸。

張麗善強調，縣府將持續尋求更多國際合作機會，進一步拓展農產品的出口市場，此次雙方交流希望進一步擴大雲林縣產品的國際市場銷售渠道，期待能在韓國市場大放異彩，也帶動更多縣內其他農特產品外銷韓國的機會。

世界超市副社長Kim Chang-sik表示，此次合作交流涵蓋產品供應鏈、行銷推廣、物流支持等多方面，將有助於他們提供更多優質的產品給韓國消費者，同時也促進韓台雙方的經濟交流。

張麗善 雲林

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