台南新增20處交通科技執法 11/30啟用

台南市政府警察局今天宣布，預定11月30日新增啟用20處交通科技執法，重點取締以「車輛行經路口不停讓行人」及「不依車道行駛」為主。屆時全市科技執法地點將增至68處。

依台南市警局規劃，新增20處交通科技執法，分布永康區有5處；北區、南區各4處；東區、安南區各2處；另外，中西區、善化區、新市區各1處。

警方表示，新增20處科技執法地點，已進入建置階段，正式執法前展開2個月宣導期。此外，歸仁區高鐵台南站U型車道實施科技執法後，載客秩序漸有改善，但出入口及周邊部分路段還有違規停車，後續將更新擴充偵測設備。

警方統計，截至今年9月26日，台南市建置啟用科技執法48處，以「北區中華北路與觀海橋路口」取締不先駛入外側車道違規右轉6959件居冠。其次「永康區中華路與中華西街口」取締直行車占用最內側轉彎專用車道違規4060件、「歸仁區高鐵台南站U型車道」違規停車3773件。

為達成「減少車禍事故、降低死亡率專案」目標，警察局會同交通局加強科技執法，包括透過大數據分析、無人機偵測、交通執法斑點圖系統、交通即時監控與區域交控等科技工具降低交通死亡事故發生。