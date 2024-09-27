全台獨「嘉」迎孔祭典 孔子神像繞境嘉市進入國小賜福護佑學子

明天教師節也是至聖先師孔子誕辰，嘉義市府每年祭孔前，都會與鎮南聖神宮合辦迎孔祭典活動，繞境市區經過民族國小及市府賜福後，前往嘉義公園孔廟祭祀安座。市長黃敏惠中午與廟方董事長林嘉德及各界代表，主持登轎儀式。孔子神轎繞行進入民族國小，校方策畫簡單隆重敬師活動，成為全台獨「嘉」的迎孔祭典。

今年是孔子第2574周年誕辰，市府與鎮南聖神宮從2005年起合辦迎孔儀式，邁入第20年，獨特迎孔活動，結合宗教、教育等不同面向，具有「飲水思源」意義，表達對儒家傳統文化認同傳承。

祭典結合傳統，與各校串連，由百名穿唐人裝、鳳仙裝的東吳高職學生，擔任禮生隨行，還有鎮南聖神宮國樂及儀仗隊、各種陣頭，引導孔子聖轎遶行市區，經南門圓環、民族國小、吳鳳北路、市政府，最後途經中山路抵達嘉義公園孔廟安座，完成迎孔儀式。

繞境隊伍經過民族國小，校長陳文瑜帶師生站校門口迎接，舉辦敬師活動。由國樂社演奏國樂及高年級學生朗誦論語「學而篇」，慶祝教師節及孔子誕辰。

黃敏惠說，嘉市重視人文，迎孔儀式不僅有典禮，更結合繪畫、書法等比賽，讓學生發揮特長，每年參與學生眾多，反映嘉市文風鼎盛、鼓勵多元學習與發展氛圍。

明天上午7點嘉義公園孔廟舉行盛大祭孔釋奠典禮，典禮遵循古禮舉辦，會後將分送祭祀後的智慧糕 (太牢)與智慧筆給現場民眾，祈求增長智慧、學子考運昌隆，相信會是難得的學習體驗。