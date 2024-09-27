快訊

「山陀兒」颱風最快今晚生成 周末V型前進、下周3天雨炸北台灣

快搶！台灣寶可夢中心推萬聖節25樣新品 網讚皮卡丘、燈火幽靈LED燈超Q必買

黃紹庭搜索前1小時搭機飛廈門 雄檢懷疑「有人洩密」已分案調查

聽新聞
0:00 / 0:00

全台獨「嘉」迎孔祭典 孔子神像繞境嘉市進入國小賜福護佑學子

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
嘉市府每年祭孔前與鎮南聖神宮合辦迎孔祭典活動，前往嘉義公園孔廟祭祀安座。市長黃敏惠中午與廟方董事長林嘉德及各界代表，主持登轎儀式，孔子神轎繞行進入民族國小，校方策畫簡單隆重敬師活動。圖／嘉市府提供
嘉市府每年祭孔前與鎮南聖神宮合辦迎孔祭典活動，前往嘉義公園孔廟祭祀安座。市長黃敏惠中午與廟方董事長林嘉德及各界代表，主持登轎儀式，孔子神轎繞行進入民族國小，校方策畫簡單隆重敬師活動。圖／嘉市府提供

明天教師節也是至聖先師孔子誕辰，嘉義市府每年祭孔前，都會與鎮南聖神宮合辦迎孔祭典活動，繞境市區經過民族國小及市府賜福後，前往嘉義公園孔廟祭祀安座。市長黃敏惠中午與廟方董事長林嘉德及各界代表，主持登轎儀式。孔子神轎繞行進入民族國小，校方策畫簡單隆重敬師活動，成為全台獨「嘉」的迎孔祭典。

今年是孔子第2574周年誕辰，市府與鎮南聖神宮從2005年起合辦迎孔儀式，邁入第20年，獨特迎孔活動，結合宗教、教育等不同面向，具有「飲水思源」意義，表達對儒家傳統文化認同傳承。

祭典結合傳統，與各校串連，由百名穿唐人裝、鳳仙裝的東吳高職學生，擔任禮生隨行，還有鎮南聖神宮國樂及儀仗隊、各種陣頭，引導孔子聖轎遶行市區，經南門圓環、民族國小、吳鳳北路、市政府，最後途經中山路抵達嘉義公園孔廟安座，完成迎孔儀式。

繞境隊伍經過民族國小，校長陳文瑜帶師生站校門口迎接，舉辦敬師活動。由國樂社演奏國樂及高年級學生朗誦論語「學而篇」，慶祝教師節及孔子誕辰。

黃敏惠說，嘉市重視人文，迎孔儀式不僅有典禮，更結合繪畫、書法等比賽，讓學生發揮特長，每年參與學生眾多，反映嘉市文風鼎盛、鼓勵多元學習與發展氛圍。

明天上午7點嘉義公園孔廟舉行盛大祭孔釋奠典禮，典禮遵循古禮舉辦，會後將分送祭祀後的智慧糕 (太牢)與智慧筆給現場民眾，祈求增長智慧、學子考運昌隆，相信會是難得的學習體驗。

文獻記載，1906年梅山大地震，孔廟倒毀，孔子神牌移祀文昌閣（即今鎮南聖神宮），至1963年嘉市祀孔大典都在鎮南聖神宮舉行，直至1964年嘉義公園內孔廟修建完成，才移祀孔子聖牌至孔廟舉行祭孔大典。原安奉鎮南聖神宮後殿的孔子聖像，祭孔前才會迎至孔廟安座，才有這個特殊迎孔繞境，象徵飲水思源。

嘉市府每年祭孔前與鎮南聖神宮合辦迎孔祭典活動，前往嘉義公園孔廟祭祀安座。市長黃敏惠中午與廟方董事長林嘉德及各界代表，主持登轎儀式。圖／嘉市府提供
嘉市府每年祭孔前與鎮南聖神宮合辦迎孔祭典活動，前往嘉義公園孔廟祭祀安座。市長黃敏惠中午與廟方董事長林嘉德及各界代表，主持登轎儀式。圖／嘉市府提供
明天教師節也是至聖先師孔子誕辰，嘉市府每年祭孔前與鎮南聖神宮合辦迎孔祭典活動，前往嘉義公園孔廟祭祀安座。市長黃敏惠中午與廟方董事長林嘉德及各界代表，主持登轎儀式。圖／嘉市府提供
明天教師節也是至聖先師孔子誕辰，嘉市府每年祭孔前與鎮南聖神宮合辦迎孔祭典活動，前往嘉義公園孔廟祭祀安座。市長黃敏惠中午與廟方董事長林嘉德及各界代表，主持登轎儀式。圖／嘉市府提供
嘉市府每年祭孔前與鎮南聖神宮合辦迎孔祭典活動，前往嘉義公園孔廟祭祀安座。市長黃敏惠中午與廟方董事長林嘉德及各界代表，主持登轎儀式。圖／嘉市府提供
嘉市府每年祭孔前與鎮南聖神宮合辦迎孔祭典活動，前往嘉義公園孔廟祭祀安座。市長黃敏惠中午與廟方董事長林嘉德及各界代表，主持登轎儀式。圖／嘉市府提供
嘉市府每年祭孔前與鎮南聖神宮合辦迎孔祭典活動，前往嘉義公園孔廟祭祀安座。市長黃敏惠中午與廟方董事長林嘉德及各界代表，主持登轎儀式。圖／嘉市府提供
嘉市府每年祭孔前與鎮南聖神宮合辦迎孔祭典活動，前往嘉義公園孔廟祭祀安座。市長黃敏惠中午與廟方董事長林嘉德及各界代表，主持登轎儀式。圖／嘉市府提供
嘉市府每年祭孔前與鎮南聖神宮合辦迎孔祭典活動，前往嘉義公園孔廟祭祀安座。市長黃敏惠中午與廟方董事長林嘉德及各界代表，主持登轎儀式，孔子神轎繞行進入民族國小，校方策畫簡單隆重敬師活動。圖／嘉市府提供
嘉市府每年祭孔前與鎮南聖神宮合辦迎孔祭典活動，前往嘉義公園孔廟祭祀安座。市長黃敏惠中午與廟方董事長林嘉德及各界代表，主持登轎儀式，孔子神轎繞行進入民族國小，校方策畫簡單隆重敬師活動。圖／嘉市府提供
嘉市府每年祭孔前與鎮南聖神宮合辦迎孔祭典活動，前往嘉義公園孔廟祭祀安座。市長黃敏惠中午與廟方董事長林嘉德及各界代表，主持登轎儀式，孔子神轎繞行市政府。圖／嘉市府提供
嘉市府每年祭孔前與鎮南聖神宮合辦迎孔祭典活動，前往嘉義公園孔廟祭祀安座。市長黃敏惠中午與廟方董事長林嘉德及各界代表，主持登轎儀式，孔子神轎繞行市政府。圖／嘉市府提供

嘉義 孔子 孔廟

延伸閱讀

數位學習再升級 嘉市創智慧互動屏幕結合個人化學習載具

嘉市議員戴寧詐助理費「二審認罪」引熱議！法界人士研判這目的

6歲童臉瘀青紅腫…嘉市某早療中心教保員稱「怕她被蘋果噎到」 家長提告

奧運霹靂舞國手孫振與國際好手同台飆舞 街舞首都下月嘉市登場

相關新聞

全台獨「嘉」迎孔祭典 孔子神像繞境嘉市進入國小賜福護佑學子

明天教師節也是至聖先師孔子誕辰，嘉義市府每年祭孔前，都會與鎮南聖神宮合辦迎孔祭典活動，繞境市區經過民族國小及市府賜福後，...

北港媽祖盃輪椅舞蹈國際賽登場 戰火中的以色列隊也將參賽

因疫情停辦4年的北港媽祖盃輪椅舞蹈國際公開賽將於10月4日在北港體育館登場，3天賽程將有來世界14國家選手組隊參賽，這是...

影／火力發電廠改設樹谷及南科園區間 園區廠商民眾抗議

九崴電廠要在台南科學園區、樹谷園區間興建火力發電廠，向台南市政府申請「新增」園區產業類別，園區廠商得知，質疑九崴根本沒有...

南市長照機構疑不當照顧 社會局：若查證屬實將嚴懲

有關臺南發生疑似有長照機構不當照顧長者情形，臺南市政府社會局表示，已啟動調查程序，若經查屬實，將依《老人福利法》處以6-30萬罰鍰，目前該機構已被限制，不得再增加收容人數。 南市社會局指出，接獲陳情

日本著名溫泉勝地大分縣別府市 包機直航訪台南開啟交流

日本著名的溫泉勝地大分縣別府市長野恭紘市長、市議會日名子敦子副議長率150人左右的市民團搭乘包機至台灣參訪，今天安排到台...

離譜！南市這支紅綠燈號誌完工半年未通電 議員怒批

台南市議員林美燕上午在議會交通局業務報告及質詢時，怒批「未通電的紅綠燈算號誌嗎？」指南區灣裡與仁德大甲間的永寧橋上的紅綠...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。